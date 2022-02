Fotel lidera na wyciągnięcie ręki. Czy Napoli stać na pokonanie Interu? Kto jest faworytem bukmacherów?

Po chwilowym zastoju, rywalizacja o mistrzostwo Włoch ponownie zaczyna nabierać rumieńców. Napoli i Milan ponownie zdołały doskoczyć tuż za plecy przewodzącego stawce Interu. Co więcej, już w sobotę może nastąpić – przynajmniej tymczasowa – zmiana na fotelu lidera. Jeśli Napoli zdoła pokonać przed własną publicznością mediolańczyków, to znajdą się na szczycie Serie A z dwoma punktami przewagi nad Nerrazuri i jednym rozegranym meczem więcej. Czy Piotra Zielińskiego i spółkę stać na odniesienie zwycięstwa?

Przez pewien okres mogło się wydawać, że Inter zaczyna powoli odskakiwać reszcie stawki i rywalizacja o scudetto może wkrótce okazać się bliska finalnego rozwiązania. Podopieczni Simone Inzaghiego zaliczyli jednak w ostatnim czasie kilka potknięć, które skrzętnie wykorzystały Milan i Napoli. Co więcej, za plecami czołowej trójki czai się już Juventus, który ostatni mecz w Serie A przegrał jeszcze w listopadzie. Sobotnie starcie jawi się więc jako jedno z ważniejszych w kontekście walki o mistrzostwo Włoch.

Napoli nadrabia straty

Wydaje się, że drużyna Napoli swój kryzys ma już dawno za sobą. Po wpadkach jakie podopieczni Luciano Spallettiego zaliczyli ze Spezią i Empoli pod koniec grudnia ubiegłego roku, neapolitańczycy zdołali się odbudować i w 2022 roku pozostają niepokonani. Remis z Juventusem, zwycięstwa z Sampdorią, Bolonią, Salernitaną i Venezią sprawiły, że Napoli ponownie znalazło się o krok od fotelu lidera.

Zespół z Neapolu ponownie zaczyna jawić się jako solidny kandydat do tytułu mistrza Włoch, a o sile drużyny stanowi między innymi Piotr Zieliński. Podopieczni Luciano Spallettiego będą musieli wkrótce radzić sobie na kilku frontach, bowiem zaledwie pięć dni po starciu z Interem czeka ich pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie rywalem neapolitańczyków będzie FC Barcelona. Najbliższy tydzień będzie więc dla Napoli wymagającym sprawdzianem, lecz jeśli piłkarzom z Neapolu uda się przejść przez potyczki z Interem i Barceloną bez większego szwanku, to kibice Azzurri będą mogli spoglądać w stronę końcowych rozwiązań z większym optymizmem.

Inter w defensywie?

Po kryzysach jakie dopadły Napoli i Milan, wydaje się, że kolej przyszła także na drużynę Interu. Podopieczni Simone Inzaghiego stracili w ostatnim czasie punkty z Atalantą, potrzebowali dogrywki, by wyeliminować Empoli z Pucharu Włoch, a 5 lutego ulegli w derbach Mediolanu drużynie Milanu. Porażka z drugim z kandydatów do mistrzostwa Włoch byłaby już dla mediolańczyków bardzo złym prognostykiem, choć skromna przewaga jaką Inter wypracował sobie w grudniu może teraz zminimalizować skutki kryzysu.

Bukmacherzy spodziewają się jednak bardzo wyrównanego spotkania i mają spory problem ze wskazaniem zdecydowanego faworyta. Betfan minimalnie większe szanse na zwycięstwo przyznaje Interowi, nawet pomimo faktu, że podopiecznych Simone Inzaghiego czeka wyjazd do Neapolu. Kurs na triumf mediolańczyków to 2.60. Nieco słabiej Betfan ocenia szanse gospodarzy, gdyż kurs na wygraną Napoli to 2.83. Jeśli natomiast ktoś chciałby postawić pieniądze na remis, to Betfan proponuje w tym przypadku kurs na poziomie 3.15.

Jakim wynikiem zakończy się spotkanie?

O przewidywania na spotkanie Napoli z Interem zapytaliśmy dziennikarza Polsat Sport i kibica klubu z Neapolu – Bartłomieja Szulgę.

– Mecze lidera z wiceliderem, zwłaszcza przy tak małej przewadze punktowej tej pierwszej drużyny, często kojarzą się ze spotkaniami, podczas których żadna z drużyn nie chce przesadnie ryzykować, żeby nie stracić jako pierwsza gola. I takiego meczu spodziewam się dziś. Inter nie jest ostatnio w najlepszej formie zarówno, jeśli chodzi o grę drużyny. Napoli natomiast punktuje solidnie i dodatkowo przystąpi do sobotniego spotkania niemal w pełnym składzie. Na papierze szanse są niezwykle wyrównane i ani trochę nie zdziwi mnie, jeśli będzie to mecz, w którym jedna bramka przesądzi o tym, kto zgarnie komplet punktów. Z jednej strony lider i mistrz, z drugiej Spalletti, który na pewno ma coś do udowodnienia byłemu pracodawcy. Gdybym miał jednak zabawić się w typowanie, widzę w tym starciu remis, który nie skrzywdzi żadnej z drużyn i sprawi, że wyścig o Scudetto i miejsca TOP4 nadal będzie otwarty w najlepsze – ocenia.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują więc, że przed nami bardzo wyrównane spotkanie i jeśli lider i wicelider Serie A podzielą się w sobotę punktami, to nie będzie to żadna niespodzianka. Inne typy, na które warto zwrócić uwagę to na przykład poniżej 2.5 gola w meczu – kurs 1.84 (Betfan), a także remis do przerwy oraz remis w całym spotkaniu – kurs 4.70 (Betfan).