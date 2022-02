Countdown do Super Bowl LVI z Betcris

Wielkie odliczanie do święta futbolu amerykańskiego trwa! W ramach mocnego wejścia w Walentynki, wielki kick off planowany jest pół godziny po północy czasu polskiego. Betcris , Oficjalny Sponsor NFL na rynkach Ameryki Łacińskiej podejmuje się przewidywania tego który z dwójki zdolnych, młodych trenerów będzie górą w tym starciu, a także…czy Dre. Dre zainauguruje słynne Halftime Show.

Finałowy mecz NFL (National Footbal League) to najchętniej oglądane coroczne wydarzenie sportowe w Stanach Zjednoczonych, ze średnią oglądalnością na poziomie blisko 100 milionów telewidzów (dla porównania – największe hity NBA śledzi kilkanaście milionów kibiców). Niedzielne starcie będzie miało miejsce na SoFi Stadium w Los Angeles, na którym kibice z Miasta Aniołów będą mogli wspierać swój lokalny klub – Rams. Przeciwnikiem zespołu z LA będzie Cincinnati Bengals. W ostatnich miesiącach na najważniejszą postać Rams wyrósł Cooper Kupp. 28-latek w tym sezonie został pierwszym graczem w historii NFL, który zebrał na swoim koncie 2000 złapanych jardów. W szeregach obronnych drużyny prym wiedzie z kolei Aaron Donald, który w przeszłości trzykrotnie otrzymywał nagrodę dla najlepszego defensywnego zawodnika rozgrywek. To właśnie Rams należy upatrywać jako faworytów. Przed startem sezonu kurs na awans Bengals do Super Bowl wynosił… 200.00. Historia rodem z mistrzowskiego sezonu piłkarzy Leicester City.

Super Bowl 2022 – ciekawostki: ile kosztują reklamy, puchar i mistrzowskie pierścienie

Tegoroczne Super Bowl (56. finał) będzie ósmym rozegranym w Los Angeles.

Super Bowl to zabawa dla zamożnych. Najtańsze (!) bilety na niedzielny mecz kosztują bagatela 6,5 tysiąca dolarów! VIP-owskie wejściówki (z cateringiem, możliwością poznania gwiazd Halftime Show) to wydatek rzędu 100 tysięcy dolarów.

Tymczasem bilety na pierwszą edycję Super Bowl kosztowały zaledwie 6 dolarów. Zainteresowanie było wówczas tak małe, że organizatorzy pozostali z pulą niewykorzystanych wejściówek.

W finale dojdzie do pojedynku dwóch najmłodszych trenerów w NFL. Prowadzący Rams Sean McVay ma 36 lat, a dowodzący Bengals Zac Taylor 38.

Premia za wygraną w Super Bowl wynosi 150 tysięcy dolarów dla każdego zawodnika.

Super Bowl to przede wszystkim wielkie wydarzenie popkulturowe, co zostało uwzględnione

w postaci specjalnych zakładów-smaczków. Obstawiać można m.in. to, czy:

Dre wystąpi jako pierwszy podczas Halftime Show,

Trener zwycięskiej drużyny zostanie oblany napojem Gatorade koloru pomarańczowego,

Podczas rzutu monetą padnie orzeł czy reszka.