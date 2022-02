Union Berlin – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (13.02.2022)

Borussia Dortmund po pora偶ce z Bayerem Leverkusen b臋dzie pr贸bowa艂a w starciu z Unionem Berlin powr贸ci膰 na w艂a艣ciwe tory. Czy pi艂karze z Berlina wykorzystaj膮 atut w艂asnego boiska i postawi膮 si臋 swoim rywalom?

Union Berlin 鈥 Borussia Dortmund zapowied藕 (niedziela, 15:30)

Pilkarze Unionu Berlin dzielnie walcz膮 o gr臋 w europejskich pucharach. Zesp贸艂 mimo pora偶ki w poprzedniej kolejce w starciu z Augsburgiem (0:2) zajmuje w tym momencie sz贸ste miejsce w tabeli, a jego strata do top 4 wynosi tylko dwa punkty! Problemem dru偶yny z Berlina jest z pewnosci膮 ofensywa, kt贸ra zdoby艂a do tej pory dwadzie艣cia dziewi臋膰 bramek. Jest to najgorszy wynik spo艣r贸d dru偶yn znajduj膮cych si臋 w top 10.

Borussia Dortmund w poprzedniej kolejce zosta艂a rozgromiona przez Bayer Leverkusen. Mecz z ekip膮 Aptekarzy zakonczy艂 si臋 wynikiem 2:5 na niekorzy艣膰 BVB. Go艣cie niemal jak co roku s膮 wiceliderami Bundesligi. Ich strata do Bayernu jest niestety spora, bo wynosi a偶 dziewi臋膰 punkt贸w. Zawodnicy z Dortmundu stracili w tym sezonie ju偶 trzydzie艣ci sze艣膰 bramek, co jest niestety wynikiem na poziomie dru偶yn ze 艣rodka stawki.

Union Berlin 鈥 Borussia Dormund nasze typy

Mecze BVB obfituj膮 w tym sezonie w bramki, dlatego te偶 stawiamy w tym spotkaniu na BTTS oraz over 2.5 gole. Union gra u siebie, co na pewno pozwoli dru偶ynie w zdobyciu przynajmniej jednego gola.

Union Berlin 鈥 Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Union: 3.50

remis: 3.70

zwyci臋stwo Borussi: 2.02

Union Berlin 鈥 Borussia Dortmund fakty meczowe

BVB przegra艂o w ostatniej kolejce z Bayerem Leverkusen wynikiem 2:5.

Union strzeli艂 do tej pory tylko dwadzie艣cia dziewi臋膰 bramek.

BVB straci艂o w tym sezonie ju偶 trzydzie艣ci sze艣膰 goli.

Union Berlin pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Augsburg 鈥 Union Berlin 2:0

Union Berlin 鈥 Widzew 艁贸d藕 0:0

Moenchengladbach 鈥 Union Berlin 1:2

Hertha Berlin 鈥 Union Berlin 2:3

Union Berlin 鈥 Hoffenheim 2:1

Borussia Dortmund pi臋膰 ostatnich spotka艅

Borussia Dortmund 鈥 Bayer Leverkusen 2:5

Hoffenheim 鈥 Borussia Dortmund 2:3

St. Pauli 鈥 Borussia Dortmund 2:1

Borussia Dortmund 鈥 Freiburg 5:1

Eintracht Frankfurt 鈥 Borussia Dortmund 2:3

