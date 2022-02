Warta Poznań wygrywa w stolicy i wydostaje się ponad strefę spadkową

Warta Poznań przyjechała na Łazienkowską jak po swoje. Zieloni pokonali Legię Warszawa 1:0 w pełni kontrolując boiskowe wydarzenia.

Pierwsza część spotkania to zupełna dominacja Warty Poznań. Zieloni potrafili narzucić rywalowi swój styl gry niemalże od pierwszego gwizdka sędziego Kuźmy. Kulminacyjny moment przyszedł w 23. minucie, kiedy po olbrzymim zamieszaniu w polu karnym Legii Adam Zrelak dograł piłkę do Dawida Szymonowicza, a ten wpakował ją do pustej bramki.

Gospodarze nie potrafili odpowiedzieć Warcie, która szukała swoich szans w kolejnych minutach. Jedyny celny strzał przed przerwą ze strony Legii oglądaliśmy dopiero w 41. minucie, jednak mowa o uderzeniu, z którym bez trudów poradził sobie Adrian Lis.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Bardzo gorąco zrobiło się w 70. minucie, gdy Artur Boruc złapał dośrodkowaną piłkę z rzutu rożnego, a następnie powalił na ziemię Dawida Szymonowicza. Golkiper Legii słusznie wyleciał z boiska, a arbiter wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł rozgrywający świetny mecz Zrelak, jednak tym razem Słowak przeniósł futbolówkę nad poprzeczką.

W końcówce grająca w dziesiątkę Legia próbowała doprowadzić do remisu, ale to goście kontrolowali boiskowe wydarzenia. Jedyną okazją był strzał głową Pekharta, który wybronił Lis. W doliczonym czasie gry wynik na 2:0 podwyższyć mógł Łukasz Trałka, lecz jego strzał głową z pięciu metrów okazał się niecelny.

Warta Poznań wygrała w stolicy i tym samym wydostała się ponad kreskę. Dla Zielonych to już piaty mecz z rzędu bez porażki – wcześniej piłkarze Dawida Szulczka zremisowali z Wisłą Kraków, Pogonią i Górnikiem Łęczna oraz ograli Śląska Wrocław.

Legia Warszawa – Warta Poznań 0:1 (0:1)

Gol: Szymonowicz 23`