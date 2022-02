Wisła Kraków bez trenera! Adrian Gula bez pracy

Wystarczyły dwie kolejki rundy wiosennej i mamy pierwsze trenerskie zwolnienie w Ekstraklasie. Adrian Gula kończy współpracę z Wisłą Kraków. Klub ze stolicy Małopolski w niedzielny wieczór ogłosił rozstanie ze słowackim szkoleniowcem.

– Priorytetem dla klubu jest wdrożenie rozwiązania mającego pomóc w pierwszej kolejności utrzymać drużynę w Ekstraklasie i zapewnić dalszy udział w Pucharze Polski. Nazwisko nowego trenera, który podejmie się stojących przed nim zadań, zostanie podane w najbliższym czasie – czytamy w komunikacie klubu. Pierwsze plotki już mówią o takich nazwiskach, jak Adam Nawałka czy Jerzy Brzęczek.

Adrian Gula pracował w Wiśle Kraków 251 dni i na tym koniec. W tym czasie Biała Gwiazda zgarnęła zaledwie 21pkt w 21. meczach ligowych. Obecnie krakowianie zajmują 13. miejsce w tabeli, ale ich przewag nad strefą spadkową zmalała do jednego punktu. To efekt m.in. porażek na otwarcie 2022 roku. Tydzień temu 0:2 z Rakowem Częstochowa, teraz 0:1 ze Stalą Mielec. Ponadto słowacki trener doprowadził krakowski klub do 1/4 finału Pucharu Polski. Tam Wisła Kraków, już z nowym trenerem, zmierzy się z Olimpią Grudziądz.