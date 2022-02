Jacek Góralski trafi do Legii Warszawa?

Jacek Góralski znalazł się na celowniku Legii Warszawa – poinformował na Twitterze Krzysztof Stanowski. Piłkarz Kajratu Ałmaty miałby wspomóc mistrza Polski w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Legia Warszawa nadal nie może być spokojna o swój ligowy byt. Drużyna mistrza Polski cały czas szuka wzmocnień. Jednym z piłkarzy, którzy w najbliższym czasie mogą trafić do zespołu ze stolicy jest reprezentant Polski – Jacek Góralski.

Z tego co słyszę, Legii zamarzył się Jacek Góralski. Nie wiem, czy to akurat jest ten piłkarz, którego drużyna potrzebuje, ale przynajmniej ktoś sobie zdał sprawę, że z tej ligi naprawdę da się spaść. Osłabianie składu będąc w strefie spadkowej to zabawa zapałkami.

— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 13, 2022