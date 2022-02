Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #80

W poniedziałkowy wieczór spotkanie Spezii z Fiorentiną zamknęło 25. kolejkę Serie A. Jak w ostatniej serii gier zaprezentowali się nasi przedstawiciele? Czy z grona polskich piłkarzy występujących we włoskiej ekstraklasie możemy kogoś wyróżnić? Zapraszamy na podsumowanie.

W ostatniej odsłonie naszego cyklu sporo dobrych słów otrzymał Łukasz Skorupski, który zachował czyste konto w meczu z Empoli. O postawie reszty zawodników można przeczytać pod poniższym linkiem.

Łukasz Skorupski – Bologna

Tym razem Łukasz Skorupski nie zachował czystego konta. Co więcej, reprezentant Polski aż trzykrotnie wyciągał piłkę z siatki. Piłkarze Lazio nie pozostawili złudzeń i wygrali z Bologną 3:0. Jak spisał się Skorupski? Polak nie miał większych szans przy straconych bramkach. Poza tym, 30-latek zanotował trzy interwencje w trakcie meczu.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Aleksander Buksa – Genoa

Ponownie w kadrze meczowej na ligowe spotkanie nie znalazł się Aleksander Buksa. 19-latek opuścił drugie spotkanie z rzędu. Genoa tym razem zremisowała na własnym obiekcie z Salernitaną 1:1. Cały czas zespół Buksy jest w strefie spadkowej z wyraźną stratą do bezpiecznej lokaty.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – Napoli

Piłkarze Napoli rozegrali bardzo ważny mecz z Interem. Ostatecznie oba zespoły musiały zadowolić się jednym punktem. W wyjściowej jedenastce ekipy z Neapolu nie zabrakło oczywiście Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski miał trochę pecha, gdyż po jego uderzeniu futbolówka trafiła w słupek.

W trakcie swojej występu, Piotr Zieliński zanotował 39 kontaktów z piłką, wykonał 1 kluczowe podanie, wygrał 2 z 4 stoczonych pojedynków, a także posłał 1 celne dośrodkowanie na 1 próbę.

Rozegrane minuty: 83/90

Nasza ocena: 6,5

Paweł Jaroszyński – Salernitana

W kadrze meczowej na ważne starcie z Genoą nie znalazł się Paweł Jaroszyński. Salernitana zremisowała ten mecz i nie poprawiła swojej sytuacji w lidze. Beniaminek Serie A jest na ostatnim miejscu w tabeli ze stratą aż 8 punktów do bezpiecznej lokaty. Trudno wyobrazić sobie, by Salernitana wywalczyła utrzymanie, skoro do tej pory zgromadziła 13 oczek.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Nicola Zalewski – Roma

Kolejny mecz Nicola Zalewski spędził na ławce rezerwowych. Tym razem mowa o wyjazdowym starciu z Sassuolo. Roma wywalczyła jeden punkt, zdobywając bramkę na wagę remisu w 94. minucie rywalizacji. Zalewski czeka na występ w Serie A od 7 listopada 2021 roku. Nic nie wskazuje na to, by Jose Mourinho nagle dał szansę 20-latkowi.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

Ważny mecz rozegrali gracze Juventusu. “Stara Dama” rywalizowała na wyjeździe z Atalantą. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami, gdyż po końcowym gwizdku na tablicy wyników widniał rezultat 1:1. Wojciech Szczęsny miał w tym meczu sporo szczęścia. Reprezentant Polski popełnił duży błąd w pierwszej połowie rywalizacji, wychodząc z bramki i nie trafiając w futbolówkę. Ostatecznie skończyło się bez czerwonej kartki i bez straconego gola z tej sytuacji. Wielkiej szansy nie wykorzystał wtedy Muriel.

Szczęsny skapitulował w 76. minucie spotkania. Polak nie miał nic do powiedzenia przy fenomenalnym uderzeniu Malinowskiego. W trakcie potyczki, Wojciech Szczęsny zanotował łącznie dwie interwencje.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5,5

Bartłomiej Drągowski – Fiorentina

Cały czas na powrót między słupki Fiorentiny musi czekać Bartłomiej Drągowski. 24-latek zaliczył już piąty mecz z rzędu na ławce rezerwowych. Tym razem zespół z Florencji wygrał na wyjeździe ze Spezią 2:1.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Krzysztof Piątek – Fiorentina

W wyjściowej jedenastce na poniedziałkowe spotkanie znalazł się natomiast Krzysztof Piątek. Polski napastnik podszedł do rzutu karnego w 16. minucie rywalizacji i nie wykorzystał jedenastki. 26-latek zrekompensował się drużynie jeszcze przed przerwą, zdobywając bramkę w 42. minucie meczu.

Pierwszy gol Krzysztofa Piątka w barwach ACF Fiorentiny w Serie A! 🔫🔫 Polak dobrze odnalazł się w polu karnym i odpalił pistolety! 🔥 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/GSLIe10l2g — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2022

Piątek w trakcie występu zanotował łącznie 5 strzałów – 1 celne, 3 niecelne i 1 zablokowane. Polak wygrał 4 z 7 stoczonych pojedynków, a także zanotował 1 celną długą piłkę na 1 próbę.

Rozegrane minuty: 77/90

Nasza ocena: 7

Bartosz Bereszyński – Sampdoria

Piłkarze Sampdorii nie zdołali wywieźć chociażby jednego punktu z Mediolanu. Zespół Bartosza Bereszyńskiego przegrał wyjazdowe starcie z Milanem 0:1. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowej jedenastce i rozegrał całe spotkanie. Bereszyński zanotował solidny występ. Mowa o 1 wybiciu, 2 przechwytach, 3 wślizgach, a także 7 wygranych pojedynkach na 9 starć. Dodatkowo reprezentant Polski zaliczył 2 kluczowe podania.

Na ocenę Bartosza Bereszyńskiego rzutuje stracona bramka. Polak nie popisał się przy trafieniu Leao. Napastnik Milanu z łatwością minął naszego zawodnika i strzelił decydującego gola.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Karol Linetty – Torino

Dużą szansę od trenera otrzymał Karol Linetty. 27-latek po tygodniach spędzonych na ławce rezerwowych, wyszedł w wyjściowej jedenastce na spotkanie z Venezią. Reprezentant Polski zaliczył poprawny występ. Mowa o 53 kontaktach z piłką, 1 kluczowym podaniu, 9 wygranych pojedynkach na 18 starć, a także 3 wślizgach.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Arkadiusz Reca – Spezia

W wyjściowej jedenastce Spezii na mecz z Fiorentiną nie zabrakło Arkadiusza Recy. Reprezentant Polski sprokurował rzut karny w pierwszej połowie spotkania. Ostatecznie jedenastki nie wykorzystał Krzysztof Piątek. Poza tym błędem, Reca zaliczył całkiem poprawny mecz, wykonując 1 wybicie, 2 przechwyty, blokując 1 strzał, a także wygrywając 5 z 14 stoczonych pojedynków. Wpływ na ocenę Arkadiusza musi mieć sprokurowany karny.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5

Jakub Kiwior – Spezia

Całe spotkanie z Fiorentiną rozegrał także Jakub Kiwior. Tym razem młody zawodnik Spezii nie był specjalnie widoczny. Polak zaliczył 29 kontaktów z piłką, wygrał 1 z 3 stoczonych pojedynków, zanotował 2 wybicia, 1 przechwyt i zablokował 1 strzał.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

W kadrze Cagliari zabrakło Sebastiana Walukiewicza, który cały czas leczy poważną kontuzję. Zespół polskiego defensora zremisował w wyjazdowym starciu z Empoli 1:1.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Szymon Żurkowski – Empoli

Poprawny występ ma za sobą Szymon Żurkowski, który znalazł się w wyjściowej jedenastce na spotkanie z Cagliari. Polski pomocnik zanotował 51 kontaktów z piłka, 1 kluczowe podanie, a także wygrał 9 z 15 stoczonych pojedynków i zaliczył 2 przechwyty, 1 wybicie oraz zablokował 1 strzał.

Rozegrane minuty: 88/90

Nasza ocena: 6,5

Paweł Dawidowicz – Verona

W meczu z Udinese nie wystąpił oczywiście Paweł Dawidowicz, dla którego sezon skończył się na początku grudnia. Verona wygrała spotkanie aż 4:0.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak