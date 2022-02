Trenerzy po hicie Ligi Mistrzów. “Nadal musimy szanować Real”

Paris SG pokonało Real Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zwycięstwo miejscowym dał gol w 94. minucie Kyliana Mbappe. Po spotkaniu głos zabrali trenerzy obu ekip.

Mauricio Pochettino:

– Jestem bardzo dumny ze swoich piłkarzy. Ostateczny wynik jest dla nas dość niski, ale cieszy nas to, że zgarniamy zwycięstwo. Pojedziemy teraz do Madrytu wiedząc, że będzie tam bardzo trudno. My trenerzy z reguły jesteśmy optymistycznie nastawieni i ja też tak podchodzę do rewanżu. Jednak nadal musimy szanować Real i podejść odpowiednio do drugiego meczu

– Kylian Mbappe to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Wielokrotnie mówiłem, że pomimo młodego wieku, to bardzo dojrzały zawodnik i znowu to pokazał. Pracuję z nim ponad rok, widzę go codziennie na treningach. Jest topowy

Carlo Ancelotti:

– Sądzę, że w defensywie zagraliśmy nieźle. To, czego nam zabrakło to trochę gry z przodu, gdzie zbyt mało graliśmy podaniem. Mogę powiedzieć, że w ofensywie nie zagraliśmy tak, jakbyśmy tego chcieli. Jeżeli chodzi o Karima, to przy pressingu przeciwnika mieliśmy problem, by dostarczyć mu piłki

– Przed rewanżem pozostaje optymistą. Zdajemy sobie sprawę, że w drugim meczu musimy zagrać o wiele lepiej, ale zagramy u siebie. Nie ma już teraz zasady goli wyjazdowych, więc to może nam pomóc