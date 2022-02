City rozbiło Sporting i jest blisko awansu

W cieniu spotkania PSG – Real Madryt, na Jose Alvalade odbył się mecz Sportingu z Manchesterem City. Goście rozgromili mistrza Portugalii wygrywając aż 5:0 i jedną nogą są już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Mistrzowi Anglii do rozwalcowywania przystąpili już w 7. minucie. Od tego momentu aż do zakończenia pierwszej połowy piłkarze Manchesteru czterokrotnie trafiali do siatki. Gole zagwarantowali kolejno: Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden i ponownie Bernardo Silva. Wynik na 5:0 po zmianie stron ustalił Raheem Sterling.

Pep Guardiola nie do końca zadowolony

– Tak, jestem bardziej niż zachwycony z takiego wyniki. To niezwykle trudne rozgrywki, ale byliśmy na tyle dobrym poziomie, że osiągnęliśmy niesamowity wynik – opowiadał po meczu hiszpański szkoleniowiec. Jak jednak dodał później, zauważył również elementy do poprawy. – Musimy bardziej szanować i dbać o piłkę. Podczas tego spotkania zdarzało nam się przegrać kilka istotnych starć i stracić futbolówkę.

Rewanżowe spotkanie na Etihad odbędzie się za trzy tygodnie.