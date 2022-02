Nantes – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (19.02.2022)

Kilka dni po wygranej nad Realem Madryt czas wr贸ci膰 do ligowej rzeczywisto艣ci. PSG czeka wyjazd do Nantes. Lekko nie b臋dzie, w ko艅cu trafiaj膮 na gor膮cy teren. To jednak oni maj膮 obowi膮zek zgarn膮膰 w sobotni wiecz贸r komplet punkt贸w.聽

Nantes – PSG zapowied藕 (sobota, 21:00)

Tradycyjnie, gdy wychodz膮 pary偶anie w lidze, m贸wimy o spotkaniu Dawida z Goliatem. PSG jednak b臋dzie mia艂o zadanie przestawi膰 si臋 z Ligi Mistrz贸w na tryb Ligue1. Oczywi艣cie odbije si臋 to zapewne na sk艂adzie, a tak偶e na nastawieniu dru偶yny. A偶 takiej dominacji, jak we wtorek na Parc des Princes nie zobaczymy. By膰 mo偶e obejrzymy jednak Neymara od pierwszej minuty, a kto艣 z dw贸jki Mbappe i Messi zasi膮d膮 na 艂awce. Mauricio Pochettino mo偶e dokona膰 kilku roszad w sk艂adzie. W ko艅cu trzeba rozs膮dnie szachowa膰 si艂ami swoich najwa偶niejszych graczy. Po pierwszym meczu z Realem jest szansa, 偶e ich sezon w najwa偶niejszych rozgrywkach potrwa d艂u偶ej.

Nantes to ekipa, kt贸ra znacznie lepiej punktuje w domu. To wida膰 po rozk艂adzie punkt贸w. U siebie 23pkt, na wyjazdach 12, czyli mo偶na powiedzie膰 rozk艂ad: 2/3 do 1/3 na korzy艣膰 spotka艅 na w艂asnym stadionie. To tak偶e wida膰 po ich ostatnich grach na Stade de la Baeujoire. Licz膮c wszystkie rozgrywki wygrali sze艣膰 z siedmiu ostatnich gier! Jedyne potkni臋cie – je艣li tak to mo偶na nazwa膰 – to remis z Monaco. W tym czasie mo偶e nie ogrywali pot臋g, ale jednak swoje robili. To powinna by膰 ich si艂a i atut przed najtrudniejszym domowym meczem w sezonie.

Nantes – PSG kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Nantes wygra, kurs: 6,00

PSG wygra, kurs: 1,50

Remis, kurs: 4,75

Nantes – PSG nasze typy

Faworytem oczywi艣cie b臋d膮 pary偶anie, na kt贸rych stawiamy. Wybieramy jednak przy okazji opcje na gola gospodarzy.

Nasze typy Obie strzel膮 1,75 Zagraj

Zagraj PSG 1,50 Zagraj

Nantes – PSG fakty meczowe

Spotkanie 9. dru偶yny z liderem Ligue1. Obie ekipy dziel膮 24pkt: 59 do 35 na korzy艣膰 go艣ci

PSG ma a偶 13pkt przewagi nad drug膮 Marsyli膮. Posiada najlepszy atak – 52 – i najlepsz膮 obron臋 – 19 – w lidze

Na wyjazdach pary偶anie s膮 dopiero trzecim najlepszy zespo艂em – 25pkt w dwunastu meczach i pozycja za Nice膮 i OM

Nantes u siebie zgarn臋艂o 23pkt w dwunastu meczach

Z siedmiu ostatnich domowych mecz贸w – we wszystkich rozgrywkach – Nantes wygra艂o 6 i jedno zremisowa艂o

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie by艂o 3:1 dla PSG

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze