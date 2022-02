Jerzy Brzęczek miał oferty z Jagiellonii i reprezentacji Kosowa

Jerzy Brzęczek ogłoszony został nowym szkoleniowcem Wisły Kraków. Były selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się przyjąć ofertę krakowskiego klubu i nie skorzystać z możliwości prowadzenia chociażby reprezentacji Kosowa.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Jerzy Brzęczek wyjawił jakie oferty spłynęły do niego, zanim zdecydował się na objęcie Wisły Kraków. Były selekcjoner odniósł się również do tematu reprezentacji i zdradził, że jeśli po odejściu Paulo Sousy, skontaktowałby się z nim Cezary Kulesza, to na pewno nie odmówiłby spotkania.

Kosowo było realną opcją

Jerzy Brzęczek odniósł się także do pogłosek, jakoby o jego usługi miała ubiegać się reprezentacja Kosowa: – Taka możliwość z Kosowem istniała, od jakiegoś czasu były prowadzone rozmowy. Do dziś nie mają selekcjonera, ale doszedłem do wniosku, że skoro mam konkretne zapytanie z Wisły, to nie będę zwlekał, więc Kosowo jest już tematem nieaktualnym – powiedział.

Jeśli chodzi o polskie kluby, to byłym selekcjonerem żywo zainteresowana była Jagiellonia. – Temat Jagiellonii był, ale działo się to w okresie, jak rozmawiałem z Kosowem. To traktowałem priorytetowo i otwarcie przekazałem to Jadze – zakończył były selekcjoner.