Czy Robert Lewandowski zakończy karierę w Bayernie?

Przyszłość Roberta Lewandowskiego nadal jest szeroko dyskutowana zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Wielokrotnie już byliśmy świadkami sag transferowych z udziałem polskiego napastnika. Zazwyczaj były to jedynie medialne spekulacje, bowiem według powszechnie dostępnych informacji, Lewandowski nie był w ostatnich latach blisko opuszczenia Bawarii. Teraz temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu powraca. Czy transfer 34-letniego napastnika może wkrótce dojść do skutku. Czy Polak zdecyduje się zakończyć karierę w Bayernie?

Spekulacje dotyczące odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu już jakiś czas temu stały się dla wielu uciążliwe. Potencjalne transfery do Realu Madryt czy do Premier League okazywały się być przeważnie medialnymi spekulacjami i nigdy nie otrzymaliśmy informacji potwierdzającej, że “Los Blancos” czy Chelsea były blisko złożenia oferty za polskiego napastnika.

Z biegiem czasu pogłoski te nieco ucichły, bowiem pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących tego, czy któryś z wielkich europejskich klubów byłby gotowy zdecydować się na transfer przeszło trzydziestoletniego zawodnika. W ostatnim czasie okazało się jednak, że pomimo swojego wieku Robert Lewandowski nadal pozostaje w doskonałej formie i bardzo prawdopodobne, że będzie mógł pozostać na piłkarskim szczycie jeszcze przez kilka lat.

Z tego właśnie względu Bayern chciałby zatrzymać polskiego napastnika u siebie na kolejne kilka sezonów. Klub z Bawarii gotów jest odejść od swojej dotychczasowej polityki transferowej polegającej na sprzedaży napastników, którzy przekroczą trzydziesty rok życia. Bawarczycy mieli nawet ograniczyć swoje zainteresowanie Erlingiem Haalandem, licząc na to, że zaufanie okazane Lewandowskiemu się opłaci. Polak bowiem zbliża się powoli do końca obecnego kontraktu z Bayernem i nadal nie rozpoczęły się rozmowy dotyczące przedłużenia umowy.

Bayern jest na tak

Klub z Bawarii nadal nie może z pełnym przekonaniem wiązać swojej przyszłości z osobą Roberta Lewandowskiego. Bayern udowodnił już, że włodarzom klubu bardzo zależy na podpisaniu nowej umowy z polskim napastnikiem i wcale nie są specjalnie zdeterminowani w poszukiwaniach następcy Polaka.

Wydaje się więc, że sporo zależy w tym momencie od decyzji samego Lewandowskiego. Klub miał nawet wystosować w stosunku 34-latka ultimatum. Jak informowały niemieckie media Bawarczycy byliby skłonni sprzedać Polaka najbliższego lata, jeśli ten, w najbliższym czasie nie zdecyduje się zasiąść do rozmów na temat przedłużenia kontraktu.

W tej sytuacji Bayern miałby zdwoić wysiłki dotyczące pozyskania Erlinga Haalanda i dodatkowo zasilić klubową kasę środkami pozyskanymi ze sprzedaży Lewandowskiego. Wszystko wskazuje więc na to, że przyszłość polskiego napastnika wyjaśni się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Czy Polak widzi dla siebie przyszłość w Bayernie? Od czego miałaby zależeć jego decyzja?

Wielki transfer u schyłku kariery?

Jakie plusy może postrzegać Robert Lewandowski w przedłużeniu kontraktu z Bayernem? Przede wszystkim pozostanie w klubie, mieście i środowisku, które doskonale zna. Kontynuowanie swojej kariery w Bawarii jest stosunkowo bezpieczną opcją. Polak nadal mógłby sięgać po tytuły, bić rekordy, których jeszcze nie zdołał pobić i zarabiać bardzo dobre pieniądze. Ponadto nie można zapominać, że Robert Lewandowski zyskał już w Bawarii status klubowej legendy i odmowa przedłużenia kontraktu z Bayernem mogłaby być pewnego rodzaju skazą na jego wizerunku.

Z drugiej jednak strony transfer do klubu z La Liga czy zespołu Premier League stanowiłby dla Polaka kolejne wyzwanie. Lewandowski miałby okazję udowodnić, że nie jest zawodnikiem, który potrafi sobie poradzić tylko w Bundeslidze, co zwykle stanowiło jeden z głównych argumentów w ustach jego krytyków. Gdyby polski napastnik uznał, że potrzebuje udowodnić swoją piłkarską klasę w innym kraju niż Niemcy, mógłby zdecydować się na opuszczenie Bawarii.

Koniec kariery w Bayernie?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Robert Lewandowski przywiązuje pewną wagę do liczb i rekordów. Polak otwarcie celebruje kolejne indywidualne wyróżnienia i nagrody. Z pewnością fakt, że Lewandowskiemu do pobicia zostało jeszcze kilka rekordów Gerda Mullera może w jakiś sposób przyczynić się do tego, że Polak zdecyduje się pozostać w Bayernie.

To czy Robert Lewandowski zakończy karierę w bawarskim klubie nadal stoi pod znakiem zapytania. Wszak niegdyś wiele mówiło się, że napastnik ma w planach w ostatnich latach kariery wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Wydaje się jednak, że w przyszłym sezonie Polaka nadal powinniśmy oglądać w barwach Bayernu. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię Lewandowskiego w Bayernie można się spodziewać, że Polak wkrótce zasiądzie do stołu i rozpocznie negocjacje w sprawie nowej umowy.