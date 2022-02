Najciekawsze transfery w Fortuna 1 Lidze – część III

Już tylko 8 dni pozostało do wznowienia rozgrywek w Fortuna 1 Lidze. Przed kilkunastoma dniami w części I oraz części II pisaliśmy o najciekawszych transferach na zapleczu Ekstraklasy, a już teraz zapraszamy na kolejne takie zestawienie!

Vamara Sanogo w Zagłębiu Sonsnowiec

Jednym z ciekawszych powrotów na boiska pierwszoligowe wydaje się być Vamara Sanogo. Napastnik rodem z Francji ostatnie pół roku spędził w Górniku Zabrze, gdzie podczas 199 minut gry jeden raz wpisał się na listę strzelców. Teraz 26-latek wraca tam, gdzie czuł się zdecydowanie najlepiej, a więc do Sosnowca. Przypomnijmy, że w barwach Zagłębia Sanogo rozegrał 69 meczów strzelając 21 goli, do czego dołożył 13 asyst.

Marek Fabry w GKS Jastrzębie

W Jastrzębiu-Zdroju wzmacniają się przed walką o uniknięcie degradacji. Ciekawym transferem może okazać się Marek Fabry, a więc 23-letni napastnik. Słowak ma zastąpić Daniela Rumina, który odszedł do GKS Tychy. Fabry ostatnio występował w Dukli Praga i przez pół roku gry na poziomie drugiej ligi czeskiej zdobył cztery bramki. Jego umowa w Jastrzębiu będzie obowiązywać do końca sezonu.

Abdallah Hafez w Górniku Polkowice

Po trzech sezonach gry w Hutniku Kraków na zmianę zdecydował się Abdallah Hafez. Egipcjanina do Polkowic ściągnął jego był szkoleniowiec, właśnie z czasów gry w Krakowie, Szymon Szydełko. W tej kampanii 23-letni pomocnik dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców na poziomie drugiej ligi. Transfer do Górnika został dokonany na zasadzie wypożyczenia, ale zawiera możliwość wykupu.

Emre Celtik w Podbeskidziu Bielsko-Biała

Interesujące transfery zagraniczne wykonuje Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tym razem klub sprowadził 18-letniego Emre Celtika, a więc młodzieżowego reprezentanta Turcji. 18-latek jest środkowym pomocnikiem. Po jego debiucie w seniorskiej piłce na poziomie drugiej ligi tureckiej, po piłkarza sięgnęła Fortuna Sittard. To właśnie z tego holenderskiego klubu Celtik został wypożyczony do zespołu Górali.

Kamil Kościelny w Puszczy Niepołomice

Kamil Kościelny nie mógł ostatnimi czasy liczyć na wiele minut gry w barwach Stali Mielec. Nowym zespołem 30-latka będzie Puszcza Niepołomice. Umowa pomiędzy piłkarzem a klubem ma obowiązywać do czerwca 2023 roku. Pierwszoligowiec przed startem rundy wiosennej wzmacnia linię obrony, bowiem kilka tygodni wcześniej sprowadził także Łukasza Sołowieja z GKS-u Tychy.

Tomasz Nawotka w Sandecji Nowy Sącz

Rywalizację w Sandecji Nowy Sącz podnieść ma Tomasz Nawotka. Pomocnik ostatnie tygodnie spędził w Legii Warszawa, gdzie głównie trenował w drugiej drużynie, ale zaliczył jeden występ na poziomie Ekstraklasy. Nawotka to zawodnik dobrze znający 1. Ligę z występów między innymi w ŁKS Łódź czy Zagłębiu Sosnowiec. Teraz piłkarz trafił do Nowego Sącza, gdzie podpisał umowę do czerwca 2023 roku.



Hubert Sobol w Stomilu Olsztyn

Nowego napastnika w zespole mają również w Olsztynie. Stomil wypożyczył z Wisły Kraków Huberta Sobola. 21-latek przed sezonem zamienił Lecha Poznań właśnie na Białą Gwiazdę, jednak przy Reymonta również nie dostawał wielu szans do gry. Okazją na załapanie cennych minut ma być właśnie wypożyczenie na poziomie pierwszej ligi.

Piotr Pyrdoł w Skrze Częstochowa

Na zasadzie transferu definitywnego Piotr Pyrdoł zamienił Wisłę Płock na Skrę Częstochowa. 22-latek po odejściu z ŁKS Łódź nie mógł liczyć na regularną grę zarówno w Legii Warszawa, ani w zespole Nafciarzy. Po wypożyczeniu do Stomilu Olsztyn piłkarz postawił na definitywne przeniesienie się do Skry Częstochowa. Celem zawodnika – jak sam podkreślił – jest powrót do regularnej gry, a na to może liczyć właśnie w zespole beniaminka pierwszej ligi.

Bartłomiej Pawłowski w Widzewie Łódź

Widzew Łódź na nadchodzącą rundę ma jeden cel – awans do PKO Ekstraklasy. Klub ze stadionu przy Piłsudskiego po transferach spoza Polski ściągnął do siebie dobrze znanego, Bartłomieja Pawłowskiego. Piłkarz przed rozpoczęciem przygotowań został do rundy wiosennej został odsunięty od składu Śląska Wrocław przez Jacka Magierę i szybko znalazł sobie nowego pracodawcę. Były piłkarz między innymi Malagi podpisał kontrakt do końca sezonu 2022/23 z opcją przedłużenia.