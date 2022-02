Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (19.02.2022)

Gdyby kto艣 przed startem sezonu powiedzia艂, 偶e w ramach 22. kolejki zobaczymy starcie dru偶yn walcz膮cych o utrzymanie i b臋dzie to pojedynek Bruk-Bet vs Legia, zapewne niewielu kibic贸w i ekspert贸w uwierzy艂oby w taki scenariusz. Fakty s膮 natomiast takie, 偶e mecz tych ekip to rywalizacja ostatniej dru偶yny z przedostatnim zespo艂em. Czy Legia zgarnie trzy punkty?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa zapowied藕 (sobota, 20:00)

Wiele wskazuje na to, 偶e Bruk-Bet po偶egna si臋 z najwy偶sz膮 klas膮 rozgrywkow膮. Aktualna strata zespo艂u z Niecieczy do bezpiecznej lokaty wynosi pi臋膰 oczek. Bior膮c pod uwag臋 dorobek Bruk-Betu, kt贸ry wynosi pi臋tna艣cie punkt贸w, trudno wyobrazi膰 sobie, by Termalica zniwelowa艂a r贸偶nic臋.

Trzy punkty wi臋cej od zespo艂u z Niecieczy zgromadzi艂a z kolei Legia. Mistrz Polski do艣膰 niespodziewanie przegra艂 bardzo wa偶nym mecz z Wart膮 Pozna艅. W starciu tych dru偶yn nie zabrak艂o emocji. W drugiej po艂owie spotkania z boiska wylecia艂 Artur Boruc. Golkiper warszawskiej ekipy nie zachowa艂 si臋 tak, jak na kapitana dru偶yny przysta艂o. Aktualna strata Legii do bezpiecznej lokaty wynosi dwa punkty.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa nasze typy

Wszelkiego rodzaju drwiny z Legii s膮 uzasadnione. Trudno jednak wyobrazi膰 sobie, by Legia nie wywioz艂a z Niecieczy trzech punkt贸w.

Nasze typy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Bruk-Bet wygra, kurs: 3.50

Remis, kurs: 3.30

Legia wygra, kurs: 2.15

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa fakty meczowe

Bruk-Bet wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Legia wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Bruk-Bet traci艂 gola

Bruk-Bet Termalica Nieciecza pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:0

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Bia艂ystok 2:1

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Radnik 1:1

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Kolubara 2:0

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – MTK Budapest 4:1

Legia Warszawa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Warta Pozna艅 0:1

Legia Warszawa – GKS Be艂chat贸w 4:0

Zag艂臋bie Lubin – Legia Warszawa 1:3

Legia Warszawa – Radomiak Radom 4:0

Legia Warszawa – GKS Tychy 4:0

