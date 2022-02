Piotr Zieliński z golem na Camp Nou! Barcelona dużo lepsza, ale tylko remisuje z Napoli

Spore emocje za nami. Miał być hit na Camp Nou i zdecydowanie się udał. Głównie za sprawą gospodarzy. Barcelona była zespołem o klasę albo i dwie lepszym, ale nie wygrała. Remis 1:1 to zdecydowany sukces Napoli. Spory w tym udział miał Piotr Zieliński, którzy otworzył wynik meczu!

Napoli miało ogromne kłopoty w tym meczu z grą swojej piłki. Każde krótkie wznowienie powodowało bardzo wysoki pressing Barcelony. Wielokrotnie sześciu graczy Blaugrany podchodziło pod pole karne gości. Kilka razy Alex Meret i spółka byli o krok od straty gola. Na ich szczęście kończyło się zawsze na strachu.

Goście głównie grali bezpośredni futbol. Jednak udało im się zaskoczyć rywala. Akcja po prawej stronie tuż przed upływem 1/3 meczu dała im prowadzenie. Piotr Zieliński do Elifa Elmasa, ten położył na murawie Jordiego Albę i dał zwrotną piłkę do Polaka. “Zielek” strzelił najpierw lewą nogą – obronił ter Stegen. Potem poprawił prawą, ale uderzył “pod ladę” i niemiecki golkiper nie miał szans. Nasz pomocnik mógł mieć jeszcze asystę, gdy puścił w bój Victora Osimhena, ale Nigeryjczyk nie strzelił gola z ostrego kąta.

W drugiej połowie Barcelona dominowała. Przewaga rosła z każdą minutą. Na boisku zameldował się m.in. Ousmane Dembele, którego wygwizdały trybuny Camp Nou. Zanim to się stało Barcelona wyrównała. Kontrowersyjny karny po analizie VAR i Ferran Torres strzelił gola. Ostatecznie jednak Hiszpan został antybohaterem spotkania. W pierwszej połowie zmarnował sytuacje sam na sam, a w drugiej dorzucił trzy kolejne dogodne okazje, by dać wygraną swojej drużynie. Po meczu długi czas trzymał twarz skrytą w dłoniach. Wiedział, że to nie był jego wieczór, mimo gola dającego remis.

Barcelona – Napoli 1:1 (0:1)

0:1 Piotr Zieliński 29′

1:1 Ferran kar 59′

Rewanż za tydzień w Neapolu. Warto przypomnieć, że rywalizacja rozpocznie się niejako od nowa. Zasada goli na wyjeździe już nie obowiązuje.