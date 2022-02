Kto pozostanie w Ekstraklasie? Sytuacja drużyn walczących o utrzymanie

W kontekście walki o utrzymanie na poziomie PKO Ekstraklasy mamy więcej pytań, niż odpowiedzi. Do końca rozgrywek pozostało trzynaście meczów i poniżej postaramy się przedstawić jak może wyglądać batalia o pozostanie w elicie.

Jak mawiał Franciszek Smuda – “walka o spadek to też adrenalina”. W naszej lidze trudno cokolwiek przesądzać, ale na ten moment – podkreślamy, na ten moment – wydaje się, że tę adrenalinę poczuje w tym sezonie co najmniej sześć drużyn. Tabela prezentuje się następująco:

13. Wisła Kraków 21 punktów

14. Warta Poznań 20 punktów

15. Górnik Łęczna 20 punktów

16. Zagłębie Lubin 20 punktów

17. Legia Warszawa 18 punktów

18. Bruk-Bet Termalica 15 punktów

Wisła Kraków

Przy Reymonta zupełnie nie wypaliła misja Adriana Guli. Trenera pożegnano z klubu już po dwóch fatalnych kolejkach w tej rundzie. Porażki z Rakowem i Stalą Mielec w fatalnym stylu powodują, że dw najbliższe mecze będą dla Białej Gwiazdy niezwykle istotne. Już w poniedziałek Wisła zmierzy się z Górnikiem Łęczna, a tydzień później przyjdzie jej zagrać spotkanie z Legią Warszawa. Jak łatwo zauważyć, mowa tutaj o bezpośrednich rywalach w walce o utrzymanie. Po nich zespół byłego selekcjonera czeka maraton spotkań z czołówką.

Terminarz Wisły Kraków:

Górnik Łęczna (D)

Legia (W)

Lechia (W)

Lech (D)

Pogoń (W)

Piast (D)

Górnik Zabrze (D)

Śląsk (W)

Wisła Płock (D)

Cracovia (W)

Jagiellonia (D)

Radomiak (W)

Warta (D)

Warta Poznań

Z jednej strony można mówić ile punktów Warta miałaby, gdyby nie gole stracone w końcówkach. A zdarzyło się tak przy okazji chociażby potyczek z Wisłą Kraków czy Pogonią. Z drugiej strony niedawno wszystko poszło w drugą stronę, bowiem po golu bramkarza, Adriana Lisa, Zieloni uratowali cenny punkt w starciu z Górnikiem Łęczna. Tak czy owak, Warta pozostaje niepokonana od pięciu meczów i praca Dawida Szulczka daje o sobie znać. Czy wystarczy to do utrzymania? Nie wiemy, ale z pewnością po ostatnich spotkaniach zespół z Wielkopolski mógł w siebie bardziej uwierzyć.

Terminarz Warty Poznań:

Radomiak (D)

Jagiellonia (W)

Bruk-Bet (W)

Górnik Zabrze (D)

Zagłębie (W)

Raków (D)

Cracovia (D)

Stal Mielec (W)

Lechia (W)

Piast (D)

Wisła Płock (W)

Lech (D)

Wisła Kraków (W)

Górnik Łęczna

Nie przestaje zaskakiwać Górnik Łęczna. Duma Lubelszczyzny przez długi czas była czerwoną latarnią w tabeli, ale w końcu odbiła się od dna. Górnik nie dość, że pozostaje niepokonany od pięciu meczów w lidze, to awansował również do najlepszej ósemki w Pucharze Polski. Podopieczni Kamila Kieresia mają też czego żałować, bo w pierwszych dwóch wiosennych meczach prowadzili 1:0 zarówno z Wartą jak i ze Śląskiem. W obu przypadkach skończyło się tylko remisem.

Terminarz Górnika Łęczna:

Wisła Kraków (W)

Stal Mielec (D)

Wisła Płock (W)

Legia (D)

Lechia (W)

Pogoń (D)

Piast (W)

Radomiak (D)

Raków (W)

Lech (W)

Bruk-Bet (D)

Górnik Zabrze (W)

Jagiellonia (D)

Zagłębie Lubin

W Lubinie w przerwie zimowej poczuli, że Zagłębie faktycznie może zlecieć z ligi. Do klubu wrócił Piotr Stokowiec, który ma ratować dla Miedziowych Ekstraklasę i w przyszłym sezonie powalczyć o coś więcej. Na razie jednak dwie porażki na starcie tej wiosny przeciwko Legii o raz Pogoni Szczecin spowodowały, że Zagłębie znalazło się pod kreską. Punkty są potrzebne zespołowi, jak rybie woda i w Lubinie muszą gromadzić oczka bez względu na to, z kim przyjdzie im zagrać.

Terminarz Zagłębia Lubin:

Wisła Płock (D)

Śląsk (W)

Piast (D)

Bruk-Bet (W)

Warta (D)

Jagiellonia (W)

Stal Mielec (D)

Cracovia (W)

Górnik Zabrze (D)

Lechia (D)

Radomiak (W)

Raków (D)

Lech (W)

Legia Warszawa

Mistrzowie Polski to największe rozczarowanie tej kampanii. Legia Warszawa znajduje się w coraz gorszej sytuacji i trzeba sobie powiedzieć jasno, że Wojskowi po prostu walczą o ligowy byt. W teorii Legia w każdym meczu z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie powinna być faworytem, ale to wcale nie oznacza pewnej wygranej, co pokazał ostatni mecz z Wartą. Legioniści w swoim terminarzu mają jeden mecz więcej, gdyż wraz z Bruk-Betem Termaliką będą nadrabiać jeszcze zaległości z jesieni.

Terminarz Legii Warszawa:

Bruk-Bet (W)

Wisła Kraków (D)

Śląsk (D)

Górnik Łęczna (W)

Bruk-Bet (D)

Raków (W)

Lechia (D)

Lech (W)

Piast (D)

Pogoń (W)

Stal Mielec (W)

Górnik Zabrze (D)

Jagiellonia (W)

Cracovia (D)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Popularne Słonie jesienią w wielu meczach przeważały i zmarnowały wiele szans na powiększenie swojego dorobku. Teraz Bruk-Bet rozpoczął rundę wygraną nad Jagiellonią, ale tydzień później ekipę z Niecieczy rozwalcował Lech. Wydaje się, że zespół trenera Latala ma najmniejsze szanse na uniknięcie degradacji. Spore znacznie mogą w tym kontekście mieć mecze z Legią – zarówno zaległy jak i ten w najbliższą sobotę.

Terminarz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza:

Legia (D)

Cracovia (W)

Warta (D)

Zagłębie (D)

Legia (W)

Górnik Zabrze (W)

Radomiak (D)

Lechia (W)

Raków (D)

Śląsk (W)

Wisła Płock (D)

Górnik Łęczna (W)

Piast (D)

Pogoń (W)