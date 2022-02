Francuskie media zachwycone grą Milika: “Sam zrobił różnicę”

Arkadiusz Milik ponownie znalazł się na ustach francuskich dziennikarzy. W meczu Ligi Konferencji Europy Polak dwukrotnie trafił do siatki i przyczynił się do zwycięstwa Marsylii nad Karabachem Agdam. Napastnik został również wyróżniony najwyższą notą spośród wszystkich zawodników.

Kilka tygodni temu Arkadiusz Milik przeżywał trudne chwile. Polak prawie wcale nie trafiał do siatki, a trener Jorge Sampaoli powoli zdawał się tracić zaufanie do umiejętności polskiego napastnika. Klub zdecydował się nawet sprowadzić rywala dla Milika. Do Marsylii trafił Cedric Bakambu, o którym mówił się, że może definitywnie wygryźć Polaka ze składu. Tak się jednak nie stało. Arkadiusz Milik wrócił bowiem do znakomitej formy i w 2022 roku zdobywa bramkę za bramką.

Zapewnił zwycięstwo

— Na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi modne staje się, aby funkcja prezydenta była najbardziej stresującym stanowiskiem we Francji. Gdybyśmy mieli uszeregować zawody budzące nadzieje i frustracje, to bez wątpienia funkcja napastnika Olimpique Marsylii znalazłaby się wysoko w takim zestawieniu. Arkadiusz Milik jest tego najlepszym dowodem – napisało France Info, które odniosło się do problemów trapiących Milika od początku jego przygody we Francji.

— Polak przeżył tysiąc żyć od czasu przyjazdu z Neapolu trzynaście miesięcy temu. Gdy w styczniu OM zatrudnił Cedrika Bakambu przepowiedziano mu nawet piekło, ale od czasu meczu z Angers maszyna się nie zatrzymuje – dodaje portal.

Luty jest dla Milika miesiącem przełomowym. Polak w końcu zaczął zdobywać bramki, co więcej, zaczął robić to seriami. Arkadiusz Milik w 2022 roku zapisał na swoim koncie aż osiem trafień, co jest najlepszym wynikiem w pięciu najsilniejszych ligach w Europie. Milik przebił pod tym względem nawet Roberta Lewandowskiego, który w tym roku zdobył siedem bramek.