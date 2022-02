Kara zniesiona: ŁKS ponownie może rejestrować piłkarzy!

Niecały tydzień pozostał do końca okienka transferowego w Polsce. Czasu niewiele, ale dla niektórych to w zasadzie… początek możliwości kupowania zawodników w lutym. ŁKS Łódź odzyskał taką szansę, gdyż FIFA zdjęła “zakaz transferowy” z klubu!

Wszystko to efekt braku uregulowania pensji za ostatnie dwa sezony. Głównie dotyczyło serbskiego piłkarza Dragoljuba Srnicia, ale – po części – także innych. – ŁKS dostał także zakaz transferowy do końca obecnego sezonu. Chodzi o transfery definitywne, ale także płatne wypożyczenia oraz te z opcją wykupu po sezonie. Nawet w przypadku wolnych transferów łodzianie będą ograniczeni limitem wydatków dla nowych piłkarzy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności – tak pisaliśmy niecały miesiąc temu. Teraz to już nieaktualne!

– Na początku roku FIFA nałożyła na ŁKS zakaz rejestracji nowych piłkarzy (ze względu na zaległości finansowe wobec byłych zawodników), ale nasz klub uregulował już wszystkie zobowiązania, więc tzw. „zakaz transferowy” został z ŁKS-u zdjęty – czytamy na stronie łódzkiego klubu.

Dzięki temu ŁKS będzie mógł dokonać transferu jeszcze przed końcem okienka. Zimą jeszcze nie pozyskał ani jednego piłkarza, a z klubu odeszli Mikkel Rygaard oraz Jan Sobociński. Przypomnijmy, że już w najbliższy weekend I liga wraca do gry. Rundę wiosenną łodzianie rozpoczną wyjazdowym meczem z GKS-em Jastrzębie. Po jesieni ŁKS zajmuje dopiero 9. miejsce, ale ma jedno spotkanie zaległe i zaledwie punkt straty do strefy barażowej. Celem jest oczywiście powrót do Ekstraklasy.