Liga Europy – zapowiedzi meczów rewanżowych w barażach o 1/8 finału

Za nami pierwsze mecze o przepustkę do 1/8 finału Ligi Europy. Kto przed rewanżem ma największe szanse na to, aby znaleźć się w najlepszej szesnastce tych rozgrywek? Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią wszystkich starać.

Dinamo Zagrzeb – Sevilla, czwartek 18:45

Piłkarze Dinama Zagrzeb z całkiem dobrej strony zaprezentowali się w meczu na Sanchez Pizjuan, jednak ostatecznie do osiągnięcia chociażby remisu trochę im zabrakło. Mistrzowie Chorwacji przegrali 1:3, a dwie bramki stracili w samej końcówce pierwszej połowy. Faworytem do awansu pozostaje zatem zespół Julena Lopetegiuego, ale Dinamo z pewnością nie złożyło jeszcze broni.

Lazio – FC Porto, czwartek 18:45

FC Porto wygrało pierwsze spotkanie u siebie z Lazio 2:1 po ogromnej walce. W rewanżowym starciu w Rzymie trudno wskazać faworyta do awansu, chociaż to goście przyjadą do Italii z zaliczką jednego gola. Podczas meczu w Portugalii kluczową postacią dla Porto okazał się Toni Martinez. 24-letni Hiszpan skompletował dublet czym dał swojej drużynie zwycięstwo.

Olympiakos – Atalanta, czwartek 18:45

Piłkarze Atalanty mieli duże kłopoty, by pokonać Olympiakos przed własną publicznością. Po trafieniu Soaresa to zespół z Grecji prowadził 1:0. Miejscowi odrobili straty z nawiązką w odstępie 61 i 63 minuty za sprawą dubletu Djimsitego. Niemniej pierwsze spotkanie pokazało, że Olympiakos jak najbardziej stać na sprawienie niespodzianki i przed własną publicznością będą mogli powalczyć o przepustkę do kolejnej rundy.

Real Sociedad – RB Lipsk, czwartek 18:45

Jedną z najciekawszych rywalizacji jest dwumecz Realu Sociedad z RB Lipsk. W pierwszym spotkaniu tych ekip Hiszpanie dwukrotnie prowadzili – najpierw 1:0, a później 2:1. Zespół z Bundesligi ostatecznie zdołał wyrównać i teraz uda się do Kraju Basków, aby ponownie podjąć rękawice. Gospodarze do rewanżu będą przystępować po tym, jak zostali zlani przez Athletic w niedzielnych derbach. Trudno powiedzieć w jaki sposób będą w stanie zareagować na tę klęskę.

Real Betis – Zenit Sankt Petersburg, czwartek 21:00

Bardzo dużo bramek padło w pierwszym meczu pomiędzy Zenitem a Realem Betis. Ostatecznie dobrą dyspozycję potwierdzili Andaluzyjczycy, którzy wygrali 3:2 i u siebie zagrają mając jedno trafienie przewagi. Goście, aby nawiązać jeszcze walkę, będą musieli wystrzegać się pomyłek w defensywie, których nie brakowało podczas meczu w Rosji.

Braga – Szerif Tyraspol, czwartek 21:00

Blisko niespodzianki jest w rywalizacji Bragi z Szerifem Tyraspol. Mistrzowie Mołdawii, którzy jesienią pokonali w Lidze Mistrzów Real Madryt oraz Szachtar Donieck teraz okazali się lepsi od Portugalczyków i wygrali pierwszy mecz 2:0. Braga będzie chciała odrobić straty z nawiązką grając przed własną publicznością, ale z pewnością przyjezdni czują, że są o krok od sprawienia niespodzianki.

Napoli – Barcelona, czwartek 21:00

Spotkania pomiędzy Napoli a Barceloną nikomu nie trzeba reklamować. Remis 1:1 z Camp Nou powoduje, że wszystko w kwestii awansu pozostaje otwarte. Duma Katalonii do Włoch uda się rozpędzona po weekendowym meczu z Valencią. Barca w niedzielę rozbiła Nietoperzy wygrywając 4:1, tymczasem Napoli tylko zremisowało z Cagliari 1:1.

Rangers – Borussia Dortmund, czwartek 21:00

Zadziwiająco wysoko Borussia Dortmund przegrała pierwszy mecz przeciwko szkockiemu Rangers. BVB uległa rywalom u siebie aż 2:4 i teraz będzie musiała odrabiać starty na terenie rywala. W dodatku w ekipie z Bundesligi zabraknąć ma Erlinga Haalanda, co z pewnością nie ułatwi zdobywcom Pucharu Niemiec zadania.