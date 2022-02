15 lat temu wicemistrzostwo, teraz upadek klubu. GKS Bełchatów wiosną nie zagra w II lidze!

Już w najbliższy weekend rozpocznie się runda wiosenna na boiskach I i II ligi. W obu przypadkach miały być zmagania 18. zespołów. Wiemy, że w przypadku drugoligowców jeden klub będzie trzeba pominąć. Dzisiaj GKS Bełchatów poinformował, że nie przystąpi do gry wiosną! To oznacza upadek klubu…

Od kilku lat u Brunatnych nie działo się najlepiej. Opóźnienia w wypłatach, odejścia kolejnych piłkarzy, ale cały czas udawało się jakoś rozwiązywać sytuacje na tyle, by dało się grać. Z lepszym i gorszym skutkiem GKS Bełchatów grał w I czy II lidze. Nawet przed obecnym sezonem klub został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe przez PZPN. Teraz jednak sytuacja jest krytyczna i ostateczna.

– W konsekwencji narastającego od 10 lat zadłużenia, poziom zobowiązań Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniósł ok. 7 mln zł. Na wartość tę składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz kontrahentów. Zasadniczą część tej kwoty (ok. 4 mln zł) stanowią zobowiązania publiczno-prawne. Funkcjonowanie Spółki w poprzednich latach było możliwe dzięki podpisywanym porozumieniom z urzędami i rozkładaniu zobowiązań na raty. Działanie to podlega regulacjom rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej, która limituje wysokość takiej pomocy (w tym umorzenie odsetek ZUS, umorzenie opłat publicznych, rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowych) do poziomu 200.000 euro w ciągu trzech lat kalendarzowych – czytamy w oświadczeniu klubu na stronie internetowej.

Jednocześnie możemy się dowiedzieć, że do dalszego funkcjonowania klubu w rundzie wiosennej potrzebna byłaby kwota 6,5 miliona złotych! Mowa o obecnych wydatkach, zaległościach i długach, które musiały być uregulowane przy procesie licencyjnym na kolejny sezon.

Zawodnicy mogą odejść

Zawodnicy dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubów. Do końca okienka transferowego jeszcze kilka dni, natomiast jeżeli będą traktowani jako wolni piłkarze, wówczas także w marcu będą mogli podpisywać kontrakty z nowymi pracodawcami. GKS Bełchatów po 20. kolejkach zajmował 16. miejsce z dorobkiem 18pkt w tabeli drugiej ligi. Zważywszy na fakt, że ponad połowa meczów została rozegrana w tym sezonie, punkty zostaną utrzymane w mocy. Kolejne spotkania będą po prostu walkowerami dla niedoszłych rywali bełchatowian. Pierwszym będzie ten za spotkanie z rezerwami Śląska Wrocław. Spotkanie miało się odbyć w najbliższą sobotę.