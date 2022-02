Liga Mistrzów: zmarnowana szansa Atletico. Haller strzela do obu bramek w Lizbonie

Za nami ostatnie dwa mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Lizbonie i Madrycie kibice łącznie obejrzeli sześć goli. Znacznie ciekawszym widowiskiem było starcie na Estadio da Luz. W obu przypadkach jednak nie udało się wyłonić zwycięzcy. Największym “przegranym” Atletico Madryt, które zmarnowało szansę na wysoką wygraną nad Manchesterem United.

W Lizbonie mecz na stadionie, na którym w ostatnich latach Real Madryt i Bayern Monachium sięgały po trofea Ligi Mistrzów. Teraz wiele mówiło się, że to najsłabsza para rundy. Faworytem od początku Ajax Amsterdam, który był w gronie drużyn z kompletem punktów w fazie grupowej. To właśnie Holendrzy rozpoczęli strzelanie. Dusan Tadić wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony i było 1:0. Po chwili pierwszego gola strzelił Sebastien Haller. Szkopuł w tym, że najlepszy strzelec rozgrywek trafił… do własnej bramki.

Kilka minut później zrehabilitował się, na raty pokonując Odyseasa Vlachodimosa. Po przerwie to jednak gospodarze byli lepszym zespołem. Udowodnili to jednak w sytuacji, w której gola być nie powinno. Goncalo Ramos z dystansu, a jego uderzenie wydawało się, że obroni Remko Pasveer. Wiekowy bramkarz jednak podbił tylko piłkę do góry, a z najbliższej odległości Roman Jaremczuk trafił do pustej bramki. Ten gol ustalił wynik meczu, a tym samym amsterdamczycy stracili status drużyny tylko wygrywającej w tej edycji rozgrywek.

Zmarnowana szansa na zaliczkę

Na Wanda Metropolitano szybko gospodarze wyszli na prowadzenie. Joao Felix uprzedził Harry’ego Maguire’a i wykorzystał dośrodkowanie Renana Lodiego. Przewaga Rojiblancos w pierwszej połowie była nadto widoczna. Gospodarze powinni dobić rywala drugą i trzecią bramką. Tego jednak nie zrobili i będą żałować. W końcówce bowiem Anthony Elanga wykorzystał asystę Bruno Fernandesa i dał gościom z Premier League remis.

Atletico miało jeszcze okazje, ale Antoine Griezmann trafił w poprzeczkę. Remis w Madrycie to jednak porażka gospodarzy. Sporo okazji, duża przewaga i brak wygranej. Na ich szczęście działa brak zasady goli na wyjeździe, gdyż bezbramkowy remis na Old Trafford nie będzie promował Czerwonych Diabłów. To jednak marne pocieszenie dla podopiecznych Cholo Simeone.

