🇵🇹 Braga – Sheriff Tiraspol 🇲🇩 Typy, kursy (24.02.2022)

Sheriff przyje偶d偶a do Portugalii z ogromnymi nadziejami. To Braga jest dru偶yn膮, kt贸ra b臋dzie musia艂a stan膮膰 na g艂owie by odwr贸ci膰 losy tej rywalizacji. Czy gospodarzom uda si臋 odrobi膰 straty z pierwszego spotkania?

Braga 鈥 Sheriff Tiraspol zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Co tu du偶o m贸wi膰, sytuacja Bragi przed meczem rewan偶owym nie jest kolorowa. Dwubramkowy deficyt z pierwszego spotkania sprawia, 偶e gospodarze b臋d膮 musieli w zasadzie od pierwszej minuty postawi膰 wszystko na jedn膮 kart臋. Po pora偶ce z Sheriffem Braga mierzy艂a si臋 w lidze z Tondel膮, nad kt贸r膮 odnotowa艂a skromne zwyci臋stwo wynikiem 1:0.

Go艣ciom wystarczy naprawd臋 niewiele. Mog膮 oni przegra膰 wynikiem 0:1, a i tak znajd膮 si臋 w 1/8 fina艂u Ligi Europy. Z punkt widzenia dzisiejszej rywalizacji warto podkre艣li膰, 偶e Sheriff mia艂 ca艂y tydzie艅 na przygotowanie si臋 do rewan偶u. Go艣cie nie grali w weekend 偶adnego meczu, wypocz臋ci pi艂karze powinni mie膰 zatem wystarczaj膮co si艂, by odpiera膰 ataki zdeterminowanych Portugalczyk贸w.

Braga 鈥 Sheriff Tiraspol nasze typy

Wydaje nam si臋, 偶e go艣ciom uda si臋 dowie藕膰 zaliczk臋 wypracowan膮 w pierwszym meczu i awansowa膰 do nast臋pnej rundy. Stawiamy w tym spotkaniu na remis oraz under 2.5 gole.

Braga 鈥 Sheriff Tiraspol kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Bragi: 1.43

remis: 4.40

zwyci臋stwo Sheriffa: 9.40

Braga 鈥 Sheriff Tiraspol fakty meczowe

Pierwszy mecz tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Sheriffa wynikiem 2:0.

Braga wygra艂a w weekend z Tondel膮 (1:0).

Sheriff mia艂 ca艂y tydzie艅 by przygotowa膰 si臋 do rewan偶u.

Braga pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tondela 鈥 Braga 0:1

Sheriff Tiraspol 鈥 Braga 2:0

Braga 鈥 Ferreira 2:1

Guimaraes 鈥 Braga 2:1

Braga 鈥 Moreirense 2:0

Sheriff Tiraspol pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sheriff Tiraspol 鈥 Braga 2:0

Sheriff Tiraspol 鈥 Zimbru 4:0

Szachtar 鈥 Sheriff Tiraspol 1:1

Petrocub 鈥 Sheriff Tiraspol 0:0

Sheriff Tiraspol 鈥 Dinamo Auto 7:0

