Ołeksandr Zinczenko do Putina: “Mam nadzieję, że zdechniesz”

Reprezentant Ukrainy Ołeksandr Zinczenko w ostrych słowach zwrócił się do Władimira Putina. Piłkarz Manchesteru City nie po raz pierwszy reaguje w mediach społecznościowych na wydarzenia w swojej ojczyźnie.

– Mam nadzieję, że zdechniesz najgorszą śmiercią – głosił napis, który Ołeksandr Zinczenko umieścił na udostępnionym na Instagramie zdjęciu Władimira Putina. Głosił to słowo klucz, bowiem post został już usunięty przez portal, jako niezgodny z regulaminem.

Zinchenko na IG: Mam nadzieję, że zdechniesz samą najgorszą śmiercią pic.twitter.com/oIy91Njuvk — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 24, 2022

To nie pierwszy raz, gdy piłkarz wypowiada się o losach swojego kraju. Wczoraj Zinczenko zamieścił w mediach społecznościowych bardzo emocjonalny wpis. – Cały cywilizowany świat martwi się sytuacją w moim kraju. Nie mogę patrzeć z daleka i nie próbować podzielić się swoim zdaniem na ten temat. Na zdjęciu widzicie mój kraj. Kraj, w którym się urodziłem i wychowałem. Kraj, którego barw bronię na międzynarodowej arenie sportowej. Kraj, który staramy się wysławiać i rozwijać. To kraj, którego granice muszą pozostać nienaruszone. Moje państwo należy do Ukraińców i nikt nigdy nie będzie mógł go sobie przywłaszczyć. Nie poddamy się! Chwała Ukrainie – napisał.