Fiodor Smołow otwarcie sprzeciwia się wojnie. Odważny gest reprezentanta Rosji

Cały świat stara się solidaryzować z Ukrainą, która przeżywa bardzo trudne chwile wynikające z ataku Rosji. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy. Do grona osób sprzeciwiających się wojnie dołączył reprezentant Rosji – Fiodor Smołow.

Trzeba przyznać, że to bardzo odważny gest. Fiodor Smołow jest bowiem zawodnikiem Dynama Moskwy, a także reprezentantem Rosji, który rozegrał dla swojej kadry 45 spotkań i zaliczył 16 goli. 32-latek trafiał do siatki również podczas eliminacji do mistrzostw świata w Katarze i przyczynił się do uzyskania baraży.

Smołow sprzeciwia się wojnie

Smołow postanowił opublikować wpis na Instagramie, w którym otwarcie sprzeciwia się wojnie.

Piłkarz opublikował również krótki wpis: Nie dla wojny oraz dołączył emotikon złamanego serca i flagę Ukrainy.