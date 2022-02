Szwecja nie będzie chciała grać barażu z Rosją

Czy do tego dojdzie? Jeszcze nie wiemy. Jednak Szwecja już teraz opowiedziała się przeciwko ewentualnemu meczowi z Rosją w finale barażów o mundial w Katarze.

Szwecja, a konkretniej federacja, już opublikowała informacje, że nie wyobraża sobie ewentualnego wyjazdu 29 marca do Moskwy. – Szwecja jest zbulwersowana wydarzeniami na Ukrainie. Sytuacja jest bardzo poważna i jedyne co, to możemy mieć nadzieję, że ta niesprawiedliwa inwazja zakończy się tak szybko, jak to możliwe. Nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi wojną – czytamy w oświadczeniu.

To pierwsza taka reakcja w piłkarskim świecie. Nadal nie ma stanowiska ze strony PZPN. Nie ma także informacji od FIFA i UEFA. Jednak europejska centrala już jutro zbierze się na specjalnym posiedzeniu i są możliwe pierwsze konkretne decyzje. Pierwszym palącym problemem będzie finał Ligi Mistrzów w Sankt Petersburgu 29 maja. Ponadto kwestie reprezentacji oraz klubów rosyjskich we wszystkich rozgrywkach mogą być procedowane na piątkowym spotkaniu.