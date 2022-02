Schalke usuwa Gazprom z koszulek meczowych

Od wielu lat Gazprom widniał na koszulkach Schalke 04 Gelsenkirchen na “najcenniejszym” sponsorskim miejscu. Teraz jednak niemiecki drugoligowiec usuwa logo sponsora z meczowych trykotów!

To oczywiście efekt agresji Rosji nad Ukrainę minionej nocy oraz wszystkich akcji przeprowadzonych w czwartek. Już w najbliższy weekend Schalke rozegra ligowe spotkanie z Karlsruhe w ramach 24. kolejki Bundesligi. Tym razem jednak na przodzie koszulek piłkarzy będzie widnieć napis “Schalke 04”, zamiast logo sponsora.

W ciągu paru godzin usunęli logo Gazpromu z koszulek i wysłannika Gazpromu z Rady Nadzorczej. Zakładam, że to są kroki dążące do całkowitego zerwania współpracy. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie takie hop-siup i stoi za tym sztab ludzi i prawników.

