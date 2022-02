Federacje piłkarskie Polski, Szwecji oraz Czech ze specjalnym oświadczeniem!

Wielkimi krokami zbliżają się mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze. W związku z wydarzeniami, jakie mają miejsce na Ukrainie, trudno wyobrazić sobie, by jakakolwiek reprezentacja pojechała do Rosji rozgrywać mecze. Wspólne oświadczenie przygotowały federacje piłkarskie Polski, Szwecji oraz Czech.

Choć sport nie jest aktualnie najważniejszym tematem dyskusji, to sprawa rozegrania barażowego meczu z Rosją w Moskwie musi zostać rozwiązana. Nikt nie ma wątpliwości, iż biało-czerwoni nie powinni rozgrywać spotkania w tym kraju.

Specjalne oświadczenie trzech federacji piłkarskich

W związku z wydarzeniami na Ukrainie, federacje piłkarskie: Polski, Szwecji oraz Czech przygotowały wspólne oświadczenie, w którym potępiają agresję Rosji na Ukrainie oraz wyrażają zdecydowane stanowisko, że mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze nie powinny odbyć się na terenie Federacji Rosyjskiej.

Na łamach Interii całą sprawę skomentował prezes PZPN – Cezary Kulesza: Nie zamierzamy grać w piłkę w Moskwie! Liczyliśmy, że na Ukrainie wojny nie będzie, ale atak Rosji nie pozostawił złudzeń. Na moją prośbę PZPN skontaktował się dziś z szefami szwedzkiej i czeskiej federacji, wyślemy wspólnie pismo do FIFA.