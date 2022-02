Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole 🇵🇱 Typy, kursy (25.02.2022)

Piątek z pierwszą ligą spędzimy śledzący zmagania Zagłębia Sosnowiec z Odrą Opole. Czy którejś z drużyn uda się zgarnąć pulę punktów?

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole zapowiedź (piątek, 18:00)

Sytuacja w tabeli Zagłębia Sosnowiec nie należy do przesadnie komfortowych. Gospodarze zajmują obecnie czternaste miejsce w tabeli. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosząca pięć punktów wydaje się być całkiem solidną zaliczką, jednak dwa gorsze mecze mogą w zasadzie sprawić, że piłkarze z Sosnowca zaczną drżeć o swój los. Zagłębie znajduje się w przyzwoitej formie, o czym świadczą trzy wygrane w pięciu poprzednich kolejkach.

Odra z kolei z powodzeniem walczy o utrzymanie się w top 10. Opolanie zgromadzili do tej pory dwadzieścia dziewięć punktów. To z kolei sprawia, ze tracą oni do miejsc gwarantujących grę w barażach zaledwie punkt. Pierwsze w tym sezonie starcie Zagłębia z Odrą zakończyło się wygraną drużyny z województwa Opolskiego wynikiem 1:0.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole nasze typy

Zważywszy, że będzie to dla obu ekip pierwsze spotkanie po przerwie zimowej, stawiamy na remis oraz under 2.5 gole.

Remis @3.30 superbet

Under 2.5 gole @1.75

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet przedstawiają się następująco:

wygrana Zagłębia: 2.10

remis: 3.30

zwycięstwo Odry: 3.50

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole fakty meczowe

Zagłębie ma tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Odra traci punkt do miejsc gwarantujących baraże.

Zagłębie wygrało trzy z pięciu poprzednich meczów w lidze.

Zagłębie Sosnowiec pięć ostatnich spotkań

Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 1:1

Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 0:1ębie

Zagłębie Sosnowiec – Orenburg 0:1

Zagłębie Sosnowiec – Aktobe 1:1

Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz 1:1

Odra Opole pięć ostatnich spotkań

GKS Katowice – Odra Opole 0:1

Odra Opole – GKS Bełchatów 2:0

Odra Opole – Skra Częstochowa 3:2

Ślęza Wrocław – Odra Opole 2:1

Arka Gdynia – Odra Opole 0:2

