Liga Mistrzów: Finał przeniesiony do Paryża!

Mówiło się o tym jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Od wczoraj działania nabrały tempa i zdecydowanie przyspieszyły. Dzisiaj UEFA podjęła decyzje, że Liga Mistrzów będzie miała nowego gospodarza finałowego meczu. Miał być nim Sankt Petersburg, a będzie Paryż!

To właśnie podparyskie Saint-Denis i Stade de France przyjmą dwie najlepsze drużyny rozgrywek. Najważniejszy mecz tego sezonu odbędzie się 28 maja. Daleko jeszcze do rozstrzygnięć, skoro w tym tygodniu jesteśmy dopiero na półmetku 1/8 finału. Liga Mistrzów i jej finał mają być pierwszym krokiem w kierunku sankcjonowania przez sport nielegalnych i bezprawnych działań rosyjskiego rządu.

Sankcje na Rosjan

UEFA nałożyła także karę na rosyjskie drużyny. Nie będą mogły grać meczów domowych na terytorium swojego kraju. To oznacza, że Spartak Moskwa mecz 1/8 finału Ligi Europy będzie musiał rozegrać na neutralnym gruncie. Podobnie, choć to już ze względów bezpieczeństwa, będzie z drużynami ukraińskimi. Tyle że to decyzja mocno odroczona w czasie, gdyż żaden ukraiński klub nie awansował do wiosennych meczów w europejskich rozgrywkach.