Liga Europy: Poznaliśmy pary 1/8 finału!

Przed chwilą w szwajcarskim Nyonie odbył się losowanie par 1/8 finału drugich najważniejszych klubowych rozgrywek. Liga Europy wchodzi w fazie TOP16, a my znamy osiem par, które wyłonią ćwierćfinalistów.

Do gry przystępują zwycięzcy jesiennych zmagań grupowych. Wśród nich m.in. West Ham. Drużyna Łukasza Fabiańskiego trafiła na jednego z faworytów – Seville. Dla Hiszpanów wygrana w tych rozgrywkach to niemal codzienność. Liga Europy to także okazja na zgarnięcie trofeum w domu, w końcu finał odbędzie się na Ramon Sanchez Pizjuan. Co w pozostałych parach? Barcelona zmierzy się z Galatasaray i będzie zdecydowanym faworytem. Najciekawiej wygląda starcie Atalanty z Bayerem, które powinno być niezwykle ofensywnym dwumeczem.

Nudy być nie powinno także w spotkaniach Porto z Olympique Lyon. W pucharach pozostała także jedna rosyjska drużyna. Spartak Moskwa spotka się z RB Lipsk. Zgodnie z dzisiejszą decyzją UEFA, domowe mecze rosyjskich ekip będą rozgrywane na neutralnym gruncie. Jeszcze nie wiadomo, gdzie Spartak będzie pełnił rolę gospodarza. Mecze 1/8 finału Ligi Europy odbędą się 10 i 17 marca.