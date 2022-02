Wystartowała Fortuna 1 Liga – kto jest faworytem do awansu?

W piątkowy wieczór do gry powrócili piłkarze Fortuna 1 Ligi. O to, kto powinien tej wiosny rozdawać karty, a kto bać się o utrzymanie, zapytaliśmy dziennikarza Weszło, Szymona Janczyka.

Jakie dwie drużyny są Twoim zdaniem głównymi faworytami do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy?

Miedź Legnica działała bardzo rozsądnie w trakcie zimowego okienka transferowego, wraca do nich Krzysztof Drzazga, więc to faworyt numer jeden. Być może nie pójdą jak burza, ale powinni awansować do Ekstraklasy. Drugi zespół, który awansuje bezpośrednio to Podbeskidzie Bielsko-Biała, które po zimowym oknie jest mocniejsze, dodatkowym plusem jest czas, który duet trenerski wykorzystał na ostateczne zgranie i doszlifowanie gry zespołu.

Które drużyny znajdą się w barażach o awans do Ekstraklasy?

Widzew Łódź, Korona Kielce, ŁKS i Arka Gdynia. Jeśli któraś z tych drużyn nie znajdzie się choćby w TOP 6 będzie to duża wpadka i rozczarowanie, pod wieloma względami te zespoły przerastają ligowych rywali.

Kto spadnie do eWinner 2 Ligi i dlaczego?

Nic nie powinno się zmienić, trzy drużyny ze strefy spadkowej są pod wieloma względami słabsze niż reszta stawki. Jeśli miałbym wróżyć jakąś zmianę, to Stomil Olsztyn uratuje się kosztem Zagłębia Sosnowiec. Bałagan w Sosnowcu jest chyba większy niż ten w Olsztynie, poza tym Stomil cierpi przez słaby start, więc może się trochę odbić.

Kto zostanie królem strzelców 1 Ligi?



Kamil Biliński, żaden inny zawodnik nie jest w stanie strzelać z taką regularnością, żeby nadrobić straty do tego piłkarza