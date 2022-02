Andrij Szewczenko dla ukraińskiej telewizji: “Moja mama i siostra są pod Kijowem”

Gwiazdy światowego sportu coraz częściej wyrażają swoje zdanie w kwestii rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy. Nie może dziwić, że jasne stanowisko w tej sprawie zajął także były reprezentant Ukrainy – Andrij Szewczenko.

– Moja mama i siostra są pod Kijowem. To co się dzieje, to koszmar. Chciałem tylko podziękować naszemu wojsku, które tak wiele dla nas robi. Jesteście bohaterami! – powiedział były piłkarz, który sam zadzwonił do jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych.

Szewczenko po raz kolejny zabiera głos

To nie pierwszy raz kiedy Szewczenko głośno wypowiada się na temat rosyjskiej inwazji. Piłkarz zamieścił również post w serwisie Instagram, gdzie profil 45-letniego trenera śledzi przeszło milion osób. – Moi ludzie i rodzina są atakowani. Ukraina i jej obywatele chcą pokoju i terytorialnej integralności. Proszę o wsparcie i apeluję do rosyjskiego rządu o zaprzestanie agresji i łamania prawa międzynarodowego. Chcemy tylko pokoju. Wojna nie jest odpowiedzią – napisał Szewczenko.