Buffon gra dalej! Legendarny bramkarz przedłużył kontrakt z Parmą

Jeżeli ktoś myślał, że kariera Gianluigiego Buffona dobiega końca, to zdecydowanie się mylił. 44-letni bramkarz przedłużył swoją umowę z Parmą do 2024 roku!

Gianluigi Buffon trafił do Parmy latem 2021 roku. Dla bramkarza był to powrót do klubu, którego jest wychowankiem. Wydawało się, że golkiper po sezonie będzie chciał zakończyć swoją karierę, ale teraz okazuje się, że plany 44-latka są inne.

Buffon 2024

W poniedziałek Parma zorganizowała specjalną konferencję prasową, na której pojawili się prezydent klubu, Kyle Krause oraz sam Gianluigi Buffon. Obaj poinformowali o tym, że legendarny włoski golkiper właśnie podpisał z klubem nową umowę, która będzie obowiązywać do 2024 roku!

Legendarny golkiper w tym sezonie zaliczył 23 spotkania, w których zachował 8 czystych kont. Jego zespół jest średniakiem Serie B i na ten moment zajmuje trzynastą pozycję w tabeli.