FIFA i UEFA zawiesiły Rosje!

Presja ma sens! Od kilku dni nieustannie trwała nagonka na europejską i światową centralę futbolu. Trudno się dziwić, skoro krajowe federacje potrafiły powziąć szybkie kroki po ataku Rosjan na Ukraine. Dzisiaj FIFA i UEFA w końcu się zdecydowały na mocny ruch. Zawieszają reprezentacje oraz kluby we wszystkich rozgrywkach.

Wiele osób uważa, że spora w tym rola Polski. Prezes PZPN Cezary Kulesza oraz piłkarze, zdecydowanie odpowiedzieli się przeciwko grze półfinału barażów z Rosją. Takie same decyzje podjęli Czesi oraz Szwedzi, w kontekście ewentualnego finału. Za ich przykładem poszły kolejne federacje, w tym włoska czy angielska. Teraz już wiadomo, że presja miała sens.

FIFA i UEFA zdecydowały się zawiesić rosyjski związek. Co to oznacza w praktyce? Dla nas przede wszystkim awans do finału baraży o mundial w Katarze bez gry! Ponadto w Lidze Europy nie zobaczmy Spartaka Moskwa. Zwycięzca grupy z Legią Warszawa, w przyszłym tygodniu miał przystąpić do 1/8 finału. Tak się jednak nie stanie. Mimo że ich rywal – RB Lipsk – chciał być apolityczny i normalnie rozegrać dwumecz z moskiewskim klubem.