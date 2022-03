Kalendarium kompromitujących decyzji FIFA i UEFA z ubiegłego tygodnia

24 lutego cała Europa stanęła wobec najpoważniejszego od wielu lat wyzwania. Dywagacje na temat ewentualnych sankcji, które miałyby zostać nałożone na Rosję i pytania do czego jest w stanie posunąć się Władimir Putin bardzo szybko uległy przedawnieniu. Błyskawicznie okazało się, że potrzeba szybkich, konkretnych i zdecydowanych działań. W obliczu rosyjskiej inwazji nie wszyscy stanęli jednak na wysokości zadania, a przynajmniej nie od razu. Z podjęciem konkretnych działań stosunkowo długo zwlekały chociażby FIFA i UEFA.

W niedzielę Międzynarodowa oraz Europejska Federacja Piłkarska podjęły decyzję o zawieszeniu rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz reprezentacyjnych. Obie organizacje dojrzewały jednak do tej decyzji przez cztery dni, podczas gdy świat oczekiwał zdecydowanej reakcji. Jednocześnie wszyscy byli świadomi, że to nie rosyjscy sportowcy najechali Ukrainę, a być może spora część z nich jest przeciwnikami działań Władimira Putina, ale w obecnej sytuacji każdy sposób wywierania nacisku na rosyjskiego przywódcę był dobry.

To, że FIFA i UEFA zdawały się tego nie rozumieć było przyczyną frustracji całego piłkarskiego świata, również Polskiego Związku Piłki Nożnej, który prawie od samego początku naciskał na wykluczenie Rosji z rozgrywek międzynarodowych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie dyplomatyczna ofensywa PZPN przyczyniła się do zmiany stanowiska FIFA i UEFA. Obie organizacje podjęły jednak po drodze decyzje, które w świetle ostatnich wydarzeń zdecydowanie określić można mianem kompromitujących.

21 lutego – Władimir Putin uznaje niepodległość ludowych republik w Donbasie. Rosyjskie wojska stacjonują przy granicy, a agresja zbrojna na terytorium Ukrainy wydaje się być coraz bardziej prawdopodobna.

22 lutego – Polski Związek Piłki Nożnej oczekuje konkretnych działań ze strony światowej i europejskiej organizacji. Nikt nie wyobraża sobie, by reprezentacja Polski miała za miesiąc jechać do Rosji, by rozegrać mecz barażowy.

23 lutego – FIFA i UEFA zapowiadają, że monitorują sytuację, którą określają mianem “kryzysu”.

23 lutego – UEFA zabiera głos w sprawie finału Ligi Mistrzów, który ma zostać rozegrany w Sankt Petersburgu. – W związku z finałem Ligi Mistrzów, który w 2022 ma zostać rozegrany w Sankt Petersburgu, informujemy, że UEFA stale i uważnie monitoruje sytuację i w razie konieczności podejmie odpowiednie kroki. Na chwilę obecną nie mamy nic więcej do dodania – powiedział CNN rzecznik prasowy UEFA.

23 lutego – obaw PZPN co do meczu barażowego nie podziela wiceprzewodniczący UEFA – Zbigniew Boniek. – Nie ma dla naszej reprezentacji bardziej bezpiecznego miejsca do rozegrania meczu niż Moskwa – zapewnia.

24 lutego – rosyjskie wojska wkraczają na terytorium Ukrainy. Świat piłki nożnej wzywa FIFA i UEFA do pełnej izolacji rosyjskiego futbolu i wykluczenia rosyjskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych.

24 lutego – oficjalne konto Ligi Europy życzy wszystkim “wesołego czwartku”.

24 lutego – FIFA wyraża nadzieję, że na Ukrainie niebawem zapanuje pokój i działania zbrojne szybko dobiegną końca.

24 lutego – UEFA zapowiada, że w związku z “rozwojem sytuacji pomiędzy Rosją i Ukrainą” nazajutrz odbędzie się nadzwyczajne spotkanie komitetu wykonawczego.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

24 lutego – UEFA wyraża zaniepokojenie rosyjską inwazją na Ukrainę.

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

24 lutego – PZPN w porozumieniu ze związkami Szwecji i Czech wydaje oświadczenie, w którym deklaruje, że nie zamierza rozgrywać meczu barażowego na terenie Rosji. W komunikacie czytamy między innymi o “konflikcie rosyjsko-ukraińskim”. Oświadczenie spotyka się ze sporą krytyką, w związku z czym Cezary Kulesza zapewnia, że PZPN potępia napaść Rosji na Ukrainę i dodaje, że trzeba “nazywać rzeczy po imieniu”.

25 lutego – FIFA potępia Rosję za napaść na Ukrainę i wzywa do zastąpienia działań zbrojnych konstruktywnym dialogiem.

25 lutego – finał Ligi Mistrzów zostaje przeniesiony z Sankt Petersburga do Paryża.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 25, 2022

26 lutego – Cezary Kulesza informuje, że reprezentacja Polski nie rozegra spotkania z Rosją, nawet jeśli miałoby ono się odbyć na neutralnym terenie. Wzywa do podjęcia podobnych kroków związki Szwecji i Czech.

27 lutego – FIFA podejmuje decyzję, że reprezentacja Rosji rozgrywać będzie swoje mecze na neutralnym terenie, jako “Rosyjski Związek Piłki Nożnej”. Podczas spotkań eksponowana nie może być rosyjska flaga, ani odgrywany rosyjski hymn.

27 lutego – Cezary Kulesza komentuje kroki podjęte przez FIFA. Informuje, że reprezentacja Polski nie rozegra barażowego meczu z Rosją, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny.

Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów. Nasze stanowisko pozostaje bez zmian: reprezentacja Polski NIE ZAGRA z Rosją w meczu barażowym, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny. #solidarnizukraina — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

27 lutego – PZPN wysyła pisma do wszystkich europejskich federacji, by te sprzeciwiły się decyzji FIFA i również odmówiły gry z “Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej”.

27 i 28 lutego – kolejne kraje deklarują, że w związku z rosyjską inwazją nie zamierzają rozgrywać spotkań zarówno z reprezentacją Rosji, jak i “Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej”. Świat piłki nożnej nawołuje FIFA i UEFA do podjęcia konkretnych działań.

28 lutego – FIFA i UEFA podejmują decyzję o zawieszeniu rosyjskich drużyn w rozgrywkach międzynarodowych. UEFA informuje o zakończeniu współpracy z Gazpromem.