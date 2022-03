Markus Gisdol rezygnuje z pracy w Lokomotiwie Moskwa

Jeśli ktoś się zastanawiał, jak zareagują obcokrajowcy pracujący w rosyjskim futbolu, to już ma pierwszą odpowiedź. Markus Gisdol, trener Lokomotiwu Moskwa odchodzi! Niemiec rezygnuje ze względu na obecną sytuacje.

To jedna z pierwszych tak drastycznych decyzji w rosyjskim futbolu. Może się jednak okazać, że to dopiero początek lawiny, która czeka rosyjskie kluby. Warto dodać, że Markus Gisdol poprowadził Lokomotiw w zaledwie dwunastu meczach. Do klubu dołączył 10 października ubiegłego roku, a dzisiaj Niemiec zdecydował się na koniec swojej pracy w stolicy Rosji.

Stowarzyszenie piłkarzy FIFA Pro wystąpiło bowiem z wnioskiem do FIFA o możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktów ze strony piłkarzy. Mowa o obcokrajowcach grających w Premier Lidze. Wśród nich jest przecież kilku Polaków. Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Rafał Augustyniak oraz Sebastian Szymański. Kto wie czy lada moment nie będą mieli okazji do szybkiego opuszczenia ligi rosyjskiej.