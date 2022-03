Milan – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (1.03.2022)

Rozgrywki Pucharu Włoch wkraczają w decydującą fazę. W pierwszym spotkaniu półfinałowym czekają nas derby Mediolanu. Milan podejmie bowiem Inter Mediolan.

Milan – Inter zapowiedź (wtorek, 21:00)

Sytuacja poszczególnych klubów w Serie A zmienia się bardzo dynamicznie. Milan, który dobrze rozpoczął sezon, a później został doświadczony przez mały kryzys, powoli wraca do swojej dobrej dyspozycji i ponownie zgłasza swój akces do walki o mistrzostwo Włoch. Ostatnie dwa spotkania to jednak dwa remisy podopiecznych Stefano Pioliego. We wtorek “Rossoneri” stanął przed trudnym zadaniem, bowiem muszą przerwać passę meczów bez zwycięstwa, a ich rywalem będzie zawsze groźny rywal zza miedzy.

Jeszcze do niedawna Inter wydawał się być zdecydowanym faworytem w walce o mistrzostwo, ale podopieczni Simone Inzaghiego złapali poważną zadyszkę. Mediolańczycy zdołali triumfować w zaledwie jednym z pięciu ostatnich spotkań i spadli na trzecie miejsce w Serie A. Szczególnie bolesna była dla nich domowa porażka z Sassuolo. We wtorek zawodnicy z Giuseppe Meazza będą mieli okazję wlać nieco optymizmu w serca swoich kibiców.

Milan – Inter nasze typy

Wydaje się, że minimalnym faworytem tego spotkania są raczej podopieczni Simone Inzaghiego.

Milan – Inter kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Milanu, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.35

wygrana Interu, kurs: 2.20

Milan – Inter fakty meczowe

Inter wygrał tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań ligowych

Milan zremisował swoje dwa ostatnie mecze

Bezpośrednie spotkanie obu drużyn rozegrane 5 lutego zakończyło się zwycięstwem Milanu

Milan – pięć ostatnich spotkań

Milan – Udinese 1:2

Salernitana – Milan 2:2

Milan – Sampdoria 1:0

Milan – Lazio 4:0

Inter – Milan 1:2

Inter – pięć ostatnich spotkań

Genoa – Inter 0:0

Inter – Sassuolo 0:2

Inter – Liverpool 0:2

Napoli – Inter 1:1

Inter – Roma 2:0

