Radosław Mozyrko odchodzi z Warty Poznań. Będzie pracował w Legii

Potwierdziły się plotki z poprzednich dni. Radosław Mozyrko nie jest już dyrektorem sportowym Warty Poznań. Teraz będzie pracował w Legii Warszawa.

Radosław Mozyrko trafił do Warty Poznań w lecie 2021 roku. Zastąpił on Roberta Grafa, który odszedł z wielkopolskiego klubu do Rakowa Częstochowa. To właśnie nowy dyrektor sportowy przeprowadził ostatnie transfery do Zielonych oraz w listopadzie zadecydował o zmianie na stanowisku trenera.

“Nie jestem w stanie połączyć życia rodzinnego z zawodowym”

Radosław Mozyrko swoją decyzję argumentuje tym, że trudno mu pogodzić życie prywatne z pracą w klubie.

– Gdy latem 2021 roku podpisywałem kontrakt z Wartą Poznań, nie przypuszczałem, że będę miał przyjemność pracować w Klubie niewiele ponad pół roku. Zakładałem, że będę tutaj przez kilka lat, tak jak przewidywał to mój kontrakt. Niestety, pojawił się problem w pogodzeniu mojego życia prywatnego z obowiązkami zawodowymi. W ostatnim czasie poświęciłem sprawy rodzinne i robiłem wszystko, żeby nasza praca w okienku transferowym była jak najbardziej efektywna. Teraz już wiem, że nie jestem w stanie połączyć skutecznie życia rodzinnego z zawodowym, mając dom w Warszawie i pracując w Poznaniu – czytamy wypowiedź Mozyrki w oficjalnym komunikacie Warty.

Nowa funkcja w Legii Warszawa

Słowa Mozyrki są o tyle ciekawe, że od razu o jego zatrudnieniu poinformowała warszawska Legia. Przy Łazienkowskiej będzie pracował jako dyrektorem ds. skautingu. Dla Mozyrki to powrót do klubu, w którym w latach 2016 – 2019 zajmował się Akademią.