Grzegorz Krychowiak chce odejść z Krasnodaru!

Pierwszym Polakiem, który chce opuścić rosyjski klub jest Grzegorz Krychowiak. Jak informuje Match TV, pomocnik Krasnodaru już rozpoczął negocjacje z klubem w sprawie rozwiązania kontraktu.

Wczoraj informowaliśmy o odejściu Markusa Gisdola z Lokomotiwu Moskwa. Dzisiaj na podobny ruch zdecydował się trener Krasnodaru – Daniel Farke. Co ciekawe ten ostatni nie zdążył poprowadzić nowego klubu w żadnym meczu. Przyszedł zimą i dopiero lada moment miał zadebiutować w lidze rosyjskiej. Razem z Niemcem odchodzi cały jego sztab.

To samo chciałby uczynić zawodnik klubu z południa Rosji. Grzegorz Krychowiak od kilku sezonów przebywa za naszą wschodnią granicą. Najpierw jako zawodnik Lokomotiwu Moskwa. Latem przeniósł się do Krasnodaru, gdzie miał zamiar kontynuować swoją karierę. To jednak przeszłość “Krycha” chce jak najszybciej zakończyć swój kontrakt z obecnym pracodawcą, który trwa jeszcze do 2024 roku.

Sam zainteresowany jeszcze nie odniósł się publicznie do całej sprawy rozwiązania kontraktu oraz inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Można jednak łatwo się domyślić stanowiska pomocnika, który podpisał się pod apelem piłkarzy o niegraniu baraży z Rosją. To jednak zapewne nie jedyny powód chęci odejścia. Po nałożeniu na Rosję sankcji gospodarczych, siła miejscowej waluty drastycznie spadła. Zagraniczni piłkarze głównie rozliczają się w euro lub dolarach, jednak obecna sytuacja już odbiła i odbije się w przyszłości na zasobności portfeli miejscowych klubów.

Warto dodać, że Grzegorz Krychowiak to nie jedyny Polak grający w rosyjskiej Premier Lidze. Moskiewskie kluby reprezentują Sebastian Szymański(Dynamo) i Maciej Rybus(Lokomotiw), zaś Rafał Augustyniak jest zawodnikiem Uralu Jekaterynburg.