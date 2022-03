Komunikat Wisły Płock w związku z artykułem na portalu weszlo.com

W związku z publikacją artykułu „Pustki w kasie Wisły Płock” na portalu weszlo.com z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd Klubu pragnie ustosunkować się do zawartych w nim informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Wisły Płock S.A.

ZALEGŁOŚCI WISŁY PŁOCK

Opóźnienia wobec członków pierwszego zespołu Wisły Płock faktycznie istnieją, co potwierdził już sam prezes Tomasz Marzec w programie „Weszłopolscy” z dnia 28 lutego 2022 roku. Sięgają obecnie dwudziestu dni. Względem wyróżnionych w artykule Antona Krivotsyuka, Kristiána Vallo oraz Filipa Lesniaka również występują zaległości, takie same jak u pozostałych zawodników. Nie ma jednak mowy o braku płatności premii meczowych.

Rzekome powoływanie się władz klubu przed zawodnikami na fakt oczekiwania na transzę z Ekstraklasy S.A. nie jest zgodne z prawdą. Pragniemy podkreślić, że transze są wysyłane terminowo, zgodnie z umowami. Ostatni przelew od organizatora rozgrywek wpłynął do klubu w styczniu 2022 roku. Kolejna transza spodziewana jest, zgodnie z informacją zawartą w artykule, na koniec sezonu 2021/2022. Piłkarze są też na bieżąco informowani o sytuacji finansowej klubu oraz o ewentualnych opóźnieniach.

Klub Wisła Płock zawsze przykładał i przykłada dużą wagę do regulowania płatności w terminie. Opóźnienia w ich realizacji zdarzały się również w poprzednich latach i wynikały ze specyfiki funkcjonowania klubu piłkarskiego. Realizacja planu finansowego obarczona jest pewnym ryzykiem, np. brakiem przeprowadzenia zakładanego transferu. Należy jednak podkreślić iż po otrzymaniu środków wszelkie zobowiązania były zawsze regulowane bez zwłoki. Dotyczy to zarówno piłkarzy, jak i podmiotów współpracujących z klubem.

BUDŻET WISŁY PŁOCK

Na budżet Wisły Płock składają się wpływy z Urzędu Miasta Płocka, czyli właściciela klubu, ale również ze wspomnianych wyżej praw telewizyjnych, czy od szeregu sponsorów i partnerów. Dyspozycja finansowa jest nadal ograniczona, dlatego co roku klub w budżecie planuje transfer wychodzący minimum jednego zawodnika. W ostatnim czasie było tak w przypadku Dawida Kocyły, który wzbudzał zainteresowanie innych klubów, Kristiána Vallo czy Damiana Rasaka. W przypadku tego ostatniego do klubu wpłynęły oficjalne oferty z dwóch klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy, a jedna z nich została zaakceptowana przez Zarząd.

Finalnie nie udało się jednak przeprowadzić transferu gotówkowego, co również ma wpływ na płynność. Co więcej, Wisła Płock zainwestowała również większe środki finansowe w rozwój drugiego zespołu oraz akademii, a zwrot inwestycji spodziewany jest w niedalekiej przyszłości. Wpływ na obecną sytuację bez wątpienia miały również transfery oraz zbyt obszerna kadra pierwszego zespołu w ubiegłych sezonach. Z tego względu od rozgrywek 2021/2022 kadra została uszczuplona, a wydatki miesięczne na wynagrodzenia zawodników zmniejszyły się o 25% w stosunku do lat ubiegłych.

Nie zmienia to jednak faktu, że klub w tym momencie musi znaleźć środki, które pozwolą zrealizować zakładany plan finansowy na 2022 rok.

DECYZJE PERSONALNE

W artykule, oprócz tematu aktualnej sytuacji finansowej i zastojów w płatnościach względem piłkarzy, poruszono również szereg kwestii skupiających się przede wszystkim na transferach, wydatkach z nimi związanych oraz decyzjach personalnych w szatni, czy też wpływach władz Miasta Płocka na ruchy personalne w sztabie szkoleniowym.

Zaczynając od poruszonej kwestii dotyczącej rzekomego, znacznego obciążenia budżetu przez transfery Jorge Fernando Barbosa Intimy (Jorginho), Antona Krivotsyuka oraz Kristiána Vallo pragniemy w tym miejscu sytuację wyjaśnić.

Reprezentant Gwinei-Bissau w naszym klubie pojawił się na zasadzie transferu czasowego (wypożyczenia) do 30 czerwca 2022 roku. W umowie zawarto też opcję pierwokupu zawodnika. Podkreślić należy, że znaczną część zarobków piłkarza pokrywa jego macierzysty klub, czyli bułgarski PFC Ludogorets 1945 Razgrad. Wzmianka w artykule na temat rzekomego „wepchnięcia do klubu” piłkarza przez Jacka Góralskiego nie ma pokrycia z rzeczywistością.

Reprezentant Azerbejdżanu Anton Krivotsyuk do Wisły Płock trafił jako wolny zawodnik. Koszt transferu stopera to jedynie ekwiwalent za wyszkolenie piłkarza, który po negocjacjach z Neftçi PFK został dodatkowo pomniejszony.

Kristián Vallo w naszym klubie pojawił się na zasadzie transferu czasowego (wypożyczenia) ze słowackiego MŠK Žilina. Po rozegraniu obiecującej rundy wiosennej sezonu 2020/2021 i zauważalnego potencjału sprzedażowego klub skorzystał z opcji wykupu zawodnika za kwotę, która nie obciążyła w znaczący sposób budżetu klubu.

Przechodząc do poruszonego również tematu podpisania nowego kontraktu z trenerem Maciejem Bartoszkiem, pragniemy poinformować, że wszelkie decyzje dotyczące kształtu sztabu szkoleniowego Wisły Płock podejmuje w pełni Zarząd Klubu, bez ingerencji władz Miasta.

Nieprawdą jest też to, jakoby władze klubu wywierały na trenera Macieja Bartoszka jakąkolwiek presję w kontekście ustalania składu lub kadry na dany mecz. Oczywiście każdy członek sztabu, jak i dyrektor sportowy, może wymieniać się poglądami na temat aktualnej dyspozycji poszczególnych piłkarzy, ale ostateczna decyzja należała tylko do trenera.

Wszystkich kibiców Wisły Płock pragniemy zapewnić, że wymienione opóźnienia finansowe względem członków zespołu zostaną uregulowane w najbliższych dniach. Nie dopuścimy do sytuacji, w której nasz klub miałby mieć jakiekolwiek problemy licencyjne czy proceduralne.

Zarząd Klubu Wisła Płock S.A

Źródło: Informacja Prasowa