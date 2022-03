Polska w finale baraży? Wszystko na to wskazuje

Międzynarodowa prasa donosi, że po zawieszeniu Rosji, reprezentacja Polski otrzyma wolny los w półfinale baraży. Oznacza to, że naszą kadrę czekałby w walce o katarski mundial tylko jeden mecz.

The Guardian informuje, że po zawieszeniu reprezentacji Rosji w międzynarodowych rozgrywkach, reprezentacja Polski automatycznie znajdzie się w finałach baraży o mistrzostwa świata. FIFA i UEFA nie znalazły rozsądnej alternatywy i wszystko wskazuje na to, że rosyjska kadra nie zostanie zastąpiona przez inną reprezentację.

Baraże nie dla Słowacji

Początkowo rozwiązanie to wydawało się mało prawdopodobne i spodziewano się, że FIFA i UEFA niebawem wskażą nowego rywala polski w półfinale baraży. Mogłaby to być najlepsza z drużyn, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach (Norwegia) lub trzecia drużyna z grupy, z której awans do baraży wywalczyła Rosja (Słowacja). Media zgodnie informują jednak, że uznano, iż najlepszym wyjściem będzie przyznanie reprezentacji Polski wolnego losu w półfinale.