Znamy półfinalistów Pucharu Polski

We wtorek oraz środę rozegrano mecze ćwierćfinałowe w Fortuna Pucharze Polski. Do najlepszej czwórki rozgrywek awansowały Olimpia Grudziądz, Raków Częstochowa, Lech Poznań oraz Legia Warszawa.

Niespodzianka w Grudziądzu

Wszyscy obserwatorzy Ekstraklasy wiedzieli, że Wisła Kraków znajduje się ostatnio w tragicznej dyspozycji. Niewielu spodziewało się jednak, że Biała Gwiazda sięgnie dna w Grudziądzu, gdzie dała się wyeliminować liderowi III Ligi, Olimpii. Gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie, kiedy do siatki trafił Jakub Bojas. Podopieczni Jerzego Brzęczka wyrównali po zmianie stron za sprawą Momo Cisse, ale ich chwilowa dominacja nie została wykorzystana na tyle, by objąć w meczu prowadzenie. Ostatecznie doszło do serii jedenastek, w których o wszystkim zadecydował rzut karny Macieja Sadloka. Strzał doświadczonego obrońcy wyjął Adrian Olszewski, a jego koledzy w swoich uderzeniach okazali się bezbłędni.

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków 1:1, rzuty karne: 5:3

Gole: 1:0 Bojdys; 1:1 Cisse

Powtórka finału sprzed roku dla Rakowa

Na etapie 1/4 finału los skojarzył Arkę Gdynia z Rakowem Częstochowa. Tym samym była to powtórka meczu finałowego z poprzedniej edycji rozgrywek. Początkowe fragmenty spotkania układały się po myśli pierwszoligowca, ale nie udało się ich przekuć na zdobycze bramkowe. Później spotkanie toczyło się już pod dyktando obrońcy tytułu, który objął prowadzenie w 20. minucie. Wówczas Ivi Lopez posłał precyzyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne, a tam świetnym strzałem głową akcję zakończył Sebastian Musiolik. W 65. minucie rezultat na 2:0 ustalił zmiennik polaka, Vladislavs Gutkovskis.

Arka Gdynia – Raków Częstochowa 0:2

Gole: 0:1 Musiolik; 0:2 Gutkovskis

Spokojny awans Lecha Poznań

Większych kłopotów z awansem do półfinału nie miał poznański Lech. Kolejorz od samego początku kontrolował boiskowe wydarzenia w Zabrzu podczas starcia z Górnikiem. Przewaga gości została udokumentowana golem po trzydziestu minutach gry, kiedy znakomitą asystą popisał się Pedro Rebocho, a jego podanie z lewej strony mocnym strzałem wykończył Joao Amaral. Ten sam piłkarz skompletował dublet po przerwie, a zwycięstwo Lecha mogło być jeszcze bardziej okazałe, gdyby nie skuteczność między innymi Dawida Kownackiego, który nie wykorzystał co najmniej dwóch dogodnych sytuacji.

Górnik Zabrze – Lech Poznań 0:2

Gole: 0:1, 0:2 Amaral

Josue poprowadził Legię do awansu

Nieźle oglądało się spotkanie przy Łazienkowskiej, gdzie przyjechał Górnik Łęczna. Bohaterem meczu od samego początku był Josue, który ciągnął grę Legii i w 22. minucie swoim znakomitym strzałem dał jej prowadzenie. Boiskowa przewaga należała do gospodarzy, ale Duma Lubelszczyzny potrafiła się odgryzać i tak niewiele brakowało, by na listę strzelców wpisał się Jason Lokilo. Ostateczny rezultat rozstrzygnął się w 88. minucie, kiedy znów błysnął Josue, tym razem asystując przy trafieniu Ernesta Muciego.

Legia Warszawa – Górnik Łęczna 2:0

Gole: 1:0 Josue; 2:0 Muci

Losowanie w piątek

Już w piątek o godzinie 12:00 odbędzie się losowanie par półfinałowych. O awansie do wielkiego finału ponownie zadecyduje jeden mecz.