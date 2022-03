Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice 🇵🇱 Typy, kursy (06.03.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy Miedzią Legnica a Puszczą Niepołomice. Gospodarze bardzo pewnie zmierzają w kierunku Ekstraklasy, a goście po ostatnich dwóch wygranych odskoczyli od strefy spadkowej na kilka punktów. Bukmacherzy spodziewają się w niedzielę pewnego zwycięstwa gospodarzy, ale Puszcza na pewno powalczy o jak najlepszy wynik. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice zapowiedź (niedziela, 12:40)

Gospodarze tego meczu mają już jedenaście punktów przewagi nad trzecią drużyną w 1. Lidze. Miedź jest bardzo bliska awansu do Ekstraklasy i jeśli nagle nie przydarzy się ekipie z Legnicy jakaś zapaść formy to można spodziewać się, że zobaczymy Miedź w przyszłym sezonie w elicie. Mimo wszystko do końca sezonu pozostało jeszcze wiele meczów i wszystko może się zdarzyć.

Goście tego starcia walczą o utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy i na pewno w ostatnim czasie fani Puszczy mieli trochę powodów do radości. Ich ulubieńcy dobrze weszli w rundę wiosenną i na pewno jeśli zawodnicy tej ekipy będą grali tak dobrze jak w meczu z Resovią Rzeszów to bez problemów utrzymają się w 1. Lidze.

Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice nasze typy

Miedź jest liderem 1. Ligi nie bez powodu. Puszcza w tym wyjazdowym starciu nie będzie miała raczej większych szans i trzeba spodziewać się pewnego zwycięstwa gospodarzy w tym starciu.

Nasze typy handicap: Miedź Legnica -1 2.50 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 1.92 Zagraj

Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Miedź Legnica. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.57. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 4.60. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 7.00.

Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 8 meczów.

Na ostatnich 6 spotkań gości w aż 5 fani oglądali mniej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 9 meczów Miedzi w aż 7 zdobywali oni pierwszą bramkę.

Miedź Legnica ostatnie pięć spotkań

Skra Częstochowa – Miedź Legnica 0:2

Miedź Legnica – KKS Kalisz 4:3

CSKA Sofia – Miedź Legnica 2:1

Miedź Legnica – Lech Poznań 0:0

Chrobry Głogów – Miedź Legnica 1:3

Puszcza Niepołomice ostatnie pięć spotkań

Puszcza Niepołomice – Resovia Rzeszów 1:0

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łagów 2:0

GKS Tychy – Puszcza Niepołomice 2:0

Puszcza Niepołomice – Podhale Nowy Targ – 1:3

Puszcza Niepołomice – Garbarnia Kraków 2:0

