UEFA nakłada sankcje na Białoruś

Nie tylko Rosja, ale także wspomagająca ją Białoruś znalazła się pod lupą europejskiej centrali. UEFA zdecydowała o nałożeniu sankcji na całą federacje naszego wschodniego sąsiada.

Białoruś na początek dostanie podobne sankcje do tych, które dotyczyły Rosji. Mowa tutaj o rozgrywaniu meczów domowych na neutralnym gruncie. Chodzi o spotkania pod auspicjami UEFA. Dotyczy reprezentacji narodowej, a także wszystkich klubów. Dodatkowo mecze rozgrywane na neutralnym gruncie będą odbywać się bez udziału kibiców.

All Belarusian clubs and national teams competing in UEFA competitions will be required to play their home matches at neutral venues with immediate effect.

Furthermore, no spectators shall attend matches in which the teams from Belarus feature as host.

— UEFA (@UEFA) March 3, 2022