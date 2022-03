Pogoń Szczecin – Radomiak Radom 🇵🇱 Typy, kursy (04.03.2022)

Po porażce z Lechem piłkarze Pogoni zmierzą się u siebie z Radomiakiem Radom. Czy Portowcy powrócą na zwycięską ścieżkę?

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom zapowiedź (piątek, 20:30)

Walka o mistrzowski tytuł Ekstraklasy jest w tym sezonie porywająca. Pogoń w poprzedniej kolejce przegrała w meczu na szczycie z Lechem Poznań wynikiem 0:3. Tym samym Szczecinianie stracili fotel lidera, a do Kolejorza tracą w tym momencie dwa punkty. Poprzednie starcie Pogoni z Radomiakiem zakończyło się remisem 1:1.

Radomiak również może bieżące rozgrywki zaliczyć do naprawdę udanych. Ekipa z Radomia zajmuje czwarte miejsce w tabeli oraz ma na koncie trzydzieści dziewięć punktów. Celem zespołu jest raczej utrzymanie obecnej pozycji, a nie walka o czołową trójkę. Strata Radomiaka do trzeciego Rakowa wynosi w tym momencie już sześć punktów. Natomiast znajdująca się za plecami piłkarzy z Radomia Lechia Gdańsk uzbierała dotychczas dokładnie tyle samo punktów co dzisiejsi goście.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom nasze typy

Stawiamy w tym spotkaniu na wygraną Pogoni oraz under 2.5 gole. Portowcy powinni sobie poradzić z piłkarzami z Radomia i powrócić do wywierania presji na Lechu.

Nasze typy Pogoń Szczecin 1.72 Zagraj!

Zagraj! under 2.5 gole 1.75 Zagraj!

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Pogoni: 1.72

remis: 3.60

zwycięstwo Radomiaka: 5.20

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom fakty meczowe

Pogoń przegrała w ostatniej kolejce z Lechem.

Radomiak przegrał dwa z trzech ostatnich meczów w lidze.

Poprzedni mecz tych ekip zakończył się remisem 1:1.

Pogoń Szczecin pięć ostatnich spotkań

Pogoń Szczecin – Lech Poznań 0:3

Stal Mielec – Pogoń Szczecin 0:1

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 2:1

Pogoń Szczecin – Olimpia Elbląg 7:2

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 0:2

Radomiak Radom pięć ostatnich spotkań

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk 2:0

Warta Poznań – Radomiak Radom 3:1

Radomiak Radom – Raków Częstochowa 0:1

Radomiak Radom – Wisła Płock 1:1

Legia Warszawa – Radomiak Radom 4:0

