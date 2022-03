Puchar Polski: Znamy półfinałowe pary!

W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej poznaliśmy pary półfinałowe w drugich najważniejszych rozgrywkach. O Puchar Polski zawalczy już tylko kwartet zespołów. Wśród nich obrońca trofeum, lider Ekstraklasy i jeszcze panujący mistrz kraju. W takim gronie będzie także Olimpia Grudziądz z III ligi. Komu los przydzielił kopciuszka?

Przypomnijmy, że w meczach 1/4 finału Olimpia Grudziądz wyeliminowała Wisłę Kraków po rzutach karnych. Kilka godzin później Raków ograł Arkę Gdynia. Dzień później Lech zwyciężył w Zabrzu, zaś Legia pokonała Górnika Łęczna. W ten sposób udało się wyłonić cztery ekipy walczące o awans do finału.

Puchar Polski – 1/2 finału:

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Mecze tej fazy odbędą się 6 kwietnia. Finał z kolei 2 maja na PGE Narodowym. Taki przynajmniej jest plan PZPN, by wrócić do stolicy z najważniejszym pucharowym meczem. Czy to się uda? Wiele zależy od sytuacji pandemicznej oraz obecnej sytuacji geopolitycznej.