La Liga: co czeka nas w marcu?

Początek wiosny to zwykle czas, kiedy w rozgrywkach ligowych jeszcze nic się nie wygrywa, ale sporo można przegrać. Poniżej przyglądniemy się temu, co istotnego czeka nas w marcu w rozgrywkach La Ligi, gdzie pasjonująco zapowiada się walka o mistrzostwo, europejskie puchary oraz uniknięcie degradacji.

Nie ma co ukrywać, że wydarzeniem numer jeden będzie El Clásico, które czeka nas tuż przed przerwą na mecze reprezentacji. W niedzielę 20 marca na Santiago Bernabeu zawita Barcelona, która ostatnimi czasy rozjeżdża wszystkich rywali. Trzeba jednak pamiętać, że do tego czasu Królewskich czekają dwa inne starcia i żadne z nich nie powinno należeć do łatwych. Najpierw do Madrytu przyjedzie Real Sociedad, a później – kilka dni po meczu z PSG w Lidze Mistrzów – piłkarze Ancelottiego wybiorą się na Baleary, gdzie rozegrają starcie z Mallorką.

Real będzie chciał utrzymać przewagę sześciu punktów nad goniącą go Sevillą. Zespół z Andaluzji jest zaangażowany w grę o mistrzostwo, a także o Ligę Europy, w której czeka go dwumecz z angielskim West Ham. Na polu ligowym Sevilla będzie musiała zmierzyć się z dwoma wyjazdami z rzędu – już dzisiaj czeka ich spotkanie na Mendizorrotza, gdzie zagrają z Deportivo Alaves, a tydzień później na przedmieściach stolicy wiceliderów tabeli będzie gościć Rayo Vallecano. Sevillistas miesiąc zakończą domową potyczką z Realem Sociedad.

Ogromny tłok w tabeli panuje przy miejscach 3-7. W walkę o Ligę Mistrzów i europejskie puchary uwikłane są kolejno: Real Betis, Barcelona, Atletico, Real Sociedad oraz Villarreal. W marcu trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na najbliższy mecz w Andaluzji, gdzie Real Betis zmierzy się z Atletico a stawka spotkania będzie bardzo duża. Ciekawi jesteśmy także, jak dalej punktować będą Barcelona i Villarreal, które w ostatnich tygodniach są najbardziej rozpędzone. Interesująco zapowiada się chociażby potyczka Żółtej Łodzi Podwodnej z Celtą Vigo, która czeka nas za tydzień.

Najbliższe tygodnie to również ostatni dzwonek dla Athletiku, by jeszcze podłączyć się do walki o europejskie puchary. Baskowie stracili te szansę poprzez rozgrywki Copa del Rey, w których odpadli po dwumeczu z Valencią. Nie wiadomo na ile piłkarze Marcelino podniosą się po tym ciosie do końca marca, ale jeżeli chcą osiągnąć swoje cele powinni zdobyć w co najmniej sześć punktów w trzech spotkaniach. Szczególnie ciekawie zapowiada się ich wyjazdowa konfrontacja z Realem Betis oraz domowa potyczka przeciwko Getafe.

Marzec powinien pokazać nam również w którą stronę pójdą zespoły ze środka tabeli. Ciekawi jesteśmy jak na placu gry wyglądać będzie Valencia. Nietoperze awansowali do finału Copa del Rey i z pewnością kwietniowy mecz z Realem Betis w tych rozgrywkach będzie dla nich najważniejszy, ale to nie oznacza, że spotkania ligowe zostaną potraktowane ulgowo. Uwagę zwracać może ich wyjazdowe starcie z Getafe. Mecze pomiędzy tymi drużynami zawsze wzbudzały emocje, a teraz będzie to także powrót trenera Jose Bordalas na Estadio Coliseum Alfosno Perez.

Z meczu na mecz przedłuża się również kryzys Rayo Vallecano. Beniaminek, który nadspodziewanie dobrze rozpoczął rozgrywki, wraz z kolejnymi tygodniami osuwa się w tabeli. Niebawem czeka ich nie tylko wspominana wyżej konfrontacja z Sevillą, ale również derbowa potyczka na Vallecas z Atletico Madryt. Zagadką pozostaje także forma Osasuny, którą za tydzień do Navarry przyjedzie sprawdzić Barcelona.

Punktów wciąż poszukiwać będą zespoły ze strefy spadkowej. Przy życiu nadal są piłkarze Levante, którzy jeszcze kilka tygodni temu byli w zasadzie skreślani z mapy Primera División. Ich strata do bezpiecznego miejsca to 7 punktów, a w najbliższych meczach popularne Żaby zmierzą się z Athletikiem, Espanyolem oraz Osasuną. Cennych oczek poszukiwać będą również Alaves i Cadiz, które uzupełniają miejsca pod kreską. Zwłaszcza starcie zespołu z Vitorii przeciwko Granadzie powinno mieć spore znacznie, bowiem El Grana to obecnie ostatnia bezpieczna drużyna w tabeli.

Pasjonaci hiszpańskiej piłki z pewnością zacierają ręce na najbliższe tygodnie, w których nie zabraknie istotnych meczów. My poniżej pokusiliśmy się o wybranie dziesiątki tych najciekawszych, oraz i tych, które naszym zdaniem mogą być kluczowe dla wielu rozstrzygnięć na finiszu rozgrywek.

10 najciekawszych mecze La Ligi w marcu:

Sobota, 5 marca: Real Madryt – Real Sociedad

Niedziela, 6 marca: Real Betis – Atletico Madryt

Sobota, 12 marca: Levante – Espanyol

Sobota, 12 marca: Getafe – Valencia

Niedziela, 13 marca: Rayo Vallecano – Sevilla

Niedziela, 13 marca: Barcelona – Osasuna

Poniedziałek, 14 marca: Mallorca – Real Madryt

Sobota, 19 marca: Rayo Vallecano – Atletico Madryt

Niedziela, 20 marca: Sevilla – Real Sociedad

Niedziela, 20 marca: Real Madryt – Barcelona