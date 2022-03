Kamil Jóźwiak dołączy do polskiej kolonii w MLS!

Jakby mało było Polaków za Oceanem Atlantyckim, to mamy kolejnego. Kamil Jóźwiak lada moment trafi do MLS. Skrzydłowy Derby County zasili szeregi Charlotte FC. To nowy klub w lidze, w którym spotka… dwóch innych biało-czerwonych.

Jan Sobociński i Karol Świderski, a teraz Kamil Jóźwiak. Nowa ekipa w szeregach amerykańskiej ligi piłkarskiej mocno inwestuje w Polaków. Transfer ostatniego z wymienionych jest już kwestią godzin. Informacje podał Wayne Rooney – szkoleniowiec Derby – podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Kwota transferu ma wynieść około miliona funtów.

Już jutro Charlotte FC rozegra swój pierwszy domowy mecz w ramach MLS. Organizatorzy już sprzedali 73,5 tysiąca wejściówek, a prawdopodobnie wyprzedadzą pozostałe. Warto dodać, że nowy klub w lidze dzieli stadion razem z Carolina Panthers występującym w NFL.