Resovia Rzeszów – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (05.03.2022)

W trakcie 22. kolejki Fortuna 1 liga, Resovia Rzesz贸w zagra na w艂asnym obiekcie z GKS-em Jastrz臋bie. W nieco lepszym stylu rund臋 wiosenn膮 rozpocz膮艂 zesp贸艂 go艣ci.

Resovia Rzesz贸w – GKS Jastrz臋bie zapowied藕 (sobota, 18:00)

Sw贸j pierwszy oficjalny mecz w tym roku Resovia Rzesz贸w rozegra艂a w Niepo艂omicach w ramach 21. kolejki Fortuna 1 Liga. Spotkanie obu dru偶yn zako艅czy艂o si臋 skromnym zwyci臋stwem gospodarzy. Puszcza zwyci臋偶y艂a 1:0 po golu Cikosa z rzutu karnego. Aktualnie Resovia jest na dwunastym miejscu w tabeli z wyra藕n膮 przewag膮 nad stref膮 spadkow膮.

Przedostatnie miejsce zajmuje obecnie GKS Jastrz臋bie, kt贸ry sprawi艂 pewn膮 niespodziank臋 na inauguracj臋 rundy. Mowa bowiem o remisie w domowym starciu z 艁KS-em 艁贸d藕, czyli zespo艂em, kt贸ry ma aspiracje, by walczy膰 w bara偶ach o awans do ekstraklasy. Sytuacja GKS-u Jastrz臋bie jest nieciekawa. Strata do bezpiecznej lokaty wynosi a偶 osiem punkt贸w.

Resovia Rzesz贸w – GKS Jastrz臋bie nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Resovia nie nie przegra tego spotkania.

Resovia Rzesz贸w – GKS Jastrz臋bie kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Resovia wygra, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.25

GKS Jastrz臋bie wygra, kurs: 3.90

Resovia Rzesz贸w – GKS Jastrz臋bie fakty meczowe

Resovia wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

GKS Jastrz臋bie wygra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w GKS Jastrz臋bie straci艂 gola

Resovia Rzesz贸w pi臋膰 ostatnich spotka艅

Puszcza Niepo艂omice – Resovia Rzesz贸w 1:0

Resovia Rzesz贸w – Kosice 4:3

Borac Banja Luka – Resovia Rzesz贸w 2:0

Resovia Rzesz贸w – Arsienia艂 Tu艂a 2:0

Resovia Rzesz贸w – Mladost GAT 0:1

GKS Jastrz臋bie pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Jastrz臋bie – 艁KS 艁贸d藕 1:1

GKS Jastrz臋bie – LKS Gocza艂kowice Zdr贸j 2:0

Ruch Chorz贸w – GKS Jastrz臋bie 2:2

Polonia Bytom – GKS Jastrz臋bie 2:1

GKS Tychy – GKS Jastrz臋bie聽 2:2

