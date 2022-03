Arka Gdynia – Górnik Polkowice 🇵🇱 Typy, kursy (06.03.2022)

W ramach 22. kolejki Fortuna 1 Liga, Arka Gdynia zagra na w艂asnym obiekcie z G贸rnikiem Polkowice. B臋dzie to starcie si贸dmej ekipy z ostatnim, osiemnastym zespo艂em. Czy klub z Gdyni w pewnym stylu zgarnie trzy punkty?

Arka Gdynia – G贸rnik Polkowice zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Arka rozpocz臋艂a rund臋 wiosenn膮 od efektownej wygranej. Mowa bowiem o zwyci臋stwie 5:2 w wyjazdowej rywalizacji z Widzewem 艁贸d藕. W 艣rodku tygodnia zesp贸艂 z Gdyni rywalizowa艂 w Pucharze Polski i przegra艂 domowe starcie z Rakowem Cz臋stochowa 0:2.

Po pora偶ce 0:2 z Chrobry G艂og贸w do starcia z Ark膮 podchodzi G贸rnik. Klub z Polkowic jest w bardzo nieciekawej sytuacji, czyli ostatnim miejscu w tabeli ze strat膮 a偶 dziewi臋ciu punkt贸w do bezpiecznej lokaty. Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 do tej pory G贸rnik Polkowice wygra艂 raptem jedno spotkanie, trudno wyobrazi膰 sobie, by zesp贸艂 utrzyma艂 si臋 w lidze.

Arka Gdynia – G贸rnik Polkowice nasze typy

Zak艂adamy pewne zwyci臋stwo Arki.

Nasze typy Arka wygra do przerwy i cały mecz 2.15

Arka wygra różnicą minimum dwóch goli 2.35

Arka Gdynia – G贸rnik Polkowice kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Arka wygra, kurs: 1.52

Remis, kurs: 4.30

G贸rnik wygra, kurs: 5.70

Arka Gdynia – G贸rnik Polkowice fakty meczowe

Arka wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

G贸rnik wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Arka zdobywa艂a minimum dwie bramki

Arka Gdynia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Rak贸w Cz臋stochowa 0:2

Widzew 艁贸d藕 – Arka Gdynia 2:5

Arka Gdynia – Chojniczanka 2:1

Arka Gdynia – GKS Przodkowo 4:0

Arka Gdynia – Stomil Olsztyn 2:0

G贸rnik Polkowice pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – G贸rnik Polkowice 2:0

G贸rnik Polkowice – Polonia Bytom 4:0

G贸rnik Polkowice – 艢l膮sk Wroc艂aw 2 2:4

Zag艂臋bie Lubin – G贸rnik Polkowice 1:0

G贸rnik Polkowice – KKS Kalisz 1:0

